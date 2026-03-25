마약류관리법 위반 등 혐의

약물을 투약한 채 차량을 몰다 서울 반포대교 난간 아래로 추락하는 사고를 낸 30대 포르쉐 운전자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

서울 마포구 서울서부지검. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울서부지검은 도로교통법상 약물운전 및 마약류관리법 위반 혐의로 30대 여성 A씨를 구속 기소했다고 25일 밝혔다.

검찰에 따르면 A씨는 지난달 25일 오후 8시44분께 약물을 투약한 상태에서 차량을 몰다 반포대교 난간을 들이받고 다리 아래 한강 둔치로 추락하는 사고를 낸 혐의를 받는다.

이 사고로 포르쉐에 부딪힌 벤츠 운전자 40대 남성 등 2명이 다쳤다. A씨의 차량에선 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등이 다량 발견됐다.

이 기사와 관련있는 기사 경찰, '반포대교 약물운전' 포르쉐 운전자 구속 송치

AD

검찰은 A씨에게 약물을 건넨 전직 간호조무사 B씨에 대해서도 수사를 진행하고 있다. B씨는 마약류관리법 위반 혐의로 지난 19일 구속 송치됐다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>