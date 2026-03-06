마약류관리법 위반 혐의

약물을 투약한 채 차량을 몰다 서울 반포대교 난간 아래로 추락하는 사고를 낸 30대 포르쉐 운전자가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 용산경찰서. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울 용산경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 30대 여성 A씨를 구속 송치했다고 6일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 25일 오후 8시44분께 약물을 투약한 상태에서 차량을 몰다 반포대교 난간을 들이받고 다리 아래 한강 둔치로 추락하는 사고를 낸 혐의를 받는다.

이 사고로 포르쉐에 부딪힌 벤츠 운전자 40대 남성이 다쳐 병원으로 이송됐으며, A씨의 차량에선 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기, 의료용 관 등이 다량 발견됐다. A씨는 경찰 조사에서 약물을 투약하고 운전했다며 혐의를 시인했다.

경찰은 도로교통법상 약물운전 및 특정범죄가중법상 위험운전치상 혐의도 추가 조사를 마치는 대로 별도 송치할 예정이다.

A씨에게 약물을 건넸다고 자수한 30대 여성 B씨에 대해서도 수사를 진행 중이다. B씨는 병원 마케팅 대행업체 대표인 A씨와 업무상 교류가 있던 병원 직원으로 알려졌다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



