대통령 주재 '비상경제점검회의' 산하에 설치

강훈식 비서실장 산하 5개 대응반 가동…주 1회 정례 대국민 설명

"최소 3개월, 길게는 6개월 시나리오 준비"

이재명 대통령이 중동 전쟁 장기화에 따른 국내 경제 충격에 대응하기 위해 청와대에 '비상경제상황실'을 설치하기로 했다. 이 대통령은 전날 국무회의에서 비상 대응 체계의 선제 가동을 지시한 데 이어 대통령 주재 '비상경제점검회의' 산하에 강훈식 대통령비서실장 주재 '비상경제상황실'을 구성해 총리실과 청와대가 유기적으로 협력하는 대응 체계를 본격화하도록 했다.

홍익표 청와대 정무수석은 25일 춘추관 브리핑에서 "대통령이 주재하는 비상경제점검회의 산하에 비서실장이 주재하는 비상경제상황실을 설치해 총리를 본부장으로 하는 범정부 비상경제본부와 호흡을 맞춰 중동 전쟁에 따른 국내외 상황을 보다 엄중히 관리해 나가겠다"고 밝혔다. 앞서 김민석 국무총리는 이날 대통령 주재 비상경제점검회의를 최고 컨트롤타워로 하고, 총리를 본부장으로 하는 범정부 '비상경제본부'를 가동한다고 발표했다.

청와대 비상경제상황실은 비서실장이 중심이 돼 운영하고 안보실장과 정책실장이 부실장을 맡는다. 홍 수석이 총괄 간사를, 김정우 국정상황실장이 실무 간사를 맡아 상황실 운영 전반을 챙긴다. 상황실 아래에는 ▲거시경제·물가 대응반 ▲에너지 수급반 ▲금융 안정반 ▲민생 복지반 ▲해외 상황 관리반 등 5개 실무 대응반이 설치된다. 각 대응반은 청와대 수석급이 반장을 맡아 부처 장관이 책임지는 정부 실무 대응반의 추진 상황을 점검하고, 국정상황실은 이를 종합해 매일 아침 현안점검회의에 보고한다.

5개 반은 병렬적으로 두되 에너지 수급 이슈를 중심으로 운영될 전망이다. 홍 수석은 에너지 수급반이 다른 대응반 운영의 중심축이 될 가능성을 묻는 질문에 "조직 구도상으로는 5개 반이 병렬적"이라면서도 "가장 중요한 핵심적 고려 사항이 에너지 수급 관계이기 때문에 아무래도 에너지 수급을 중심으로 해서 나머지 대응반이 대응 방안을 구성하도록 운영되지 않았을까 생각한다"고 말했다.

반장 배치도 경제 충격 대응에 무게를 뒀다. 거시경제·물가 대응반, 에너지 수급반, 금융 안정반은 모두 하준경 경제성장수석이 맡고, 민생복지반은 문진영 사회수석, 해외상황관리반은 오현주 국가안보실 안보3차장이 담당한다. 중동발 충격이 에너지와 물가, 금융, 민생, 대외 변수로 동시에 번질 수 있다는 판단에서다. 정부 역시 비상경제본부 아래 거시경제·물가, 에너지수급, 금융안정, 민생복지, 해외상황관리 등 5개 실무 대응반을 두고 범부처 점검 체계에 들어갔다.

청와대는 대국민 설명도 정례화하기로 했다. 홍 수석은 매주 수요일 1회 정기적으로 관련 동향과 대응 상황을 국민에게 설명하고 필요할 경우 수시로 추가 브리핑을 하겠다고 밝혔다.

청와대와 정부가 대응 수위를 높이는 배경에는 중동 전황의 장기화 가능성에 대한 우려가 깔려 있다. 홍 수석은 정부가 최소 3개월, 길게는 6개월까지 염두에 두고 시나리오별 대응 방안을 준비하고 있다며, 설령 전쟁이 종료되더라도 원유를 중심으로 한 에너지 수급이 정상화되기까지는 상당한 시간이 걸릴 수 있다고 설명했다. 정부도 이날 중동 전쟁이 3주 넘게 이어지며 에너지와 원자재 수급 불안 등 경제적 파장이 확대되고 있다고 진단했다. 결국 이번 조치는 중동발 위기를 일시적 외부 변수로 보지 않고, 청와대와 정부가 함께 움직이는 상시 대응 체계로 관리하겠다는 뜻으로 읽힌다.

AD

한편 추가경정예산안 편성 문제는 이번 비상경제상황실의 직접 논의 대상에서는 일단 제외됐다. 홍 수석은 "추경을 논의하지는 않는다"며 "추경은 재정 당국을 중심으로 실무 작업이 진행되고 있고, 조만간 확정되는 대로 국무회의에 보고될 예정"이라고 말했다. 이어 "다음 주 화요일 예정된 국무회의에서 관련 의결을 하는 것을 목표로 하고 있지만, 재정 당국의 준비 상황에 따라 다소 유동적일 수 있다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>