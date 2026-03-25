달러·금리 상승에 투자자 이탈

경제적·지정학적 위기가 고조되면 대표적 안전자산인 금 가격은 상승하는 것이 일반적이다. 그러나 최근 이란 사태 국면에서는 금 가격이 오히려 큰 폭으로 하락하며 금 투자자들의 마음을 할퀴고 있다. 이는 달러 강세와 금리 상승 등 매크로 환경 변화와 함께, 투자자 수급 구조 변화가 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

25일 하나증권 전규연 연구원은 이날 발간한 보고서에서 금값 하락의 주요 요인 중 하나로 '매크로 환경 변화'를 꼽았다. 금은 이자를 지급하지 않는 자산이기 때문에 금리가 상승하면 상대적인 투자 매력이 낮아진다.

서울 종로구 한국금거래소 종로본점에서 직원이 골드바를 내보이고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 이란 사태 이후 국제 유가 상승으로 인플레이션 우려가 확대되면서 시장에서는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 빠르게 약화했다. 오히려 금리 인상 가능성까지 반영되며 금 가격에는 하방 압력이 작용했다. 동시에 안전통화 선호로 달러 가치가 상승한 점도 금 가격 하락 요인으로 작용했다. 전 연구원은 "금 가격은 미 달러 및 금리와 반대 방향으로 움직이기 때문에 매크로 여건이 금 가격의 조정을 유도하고 있는 것"이라고 설명했다.

이와 함께 '금 투자자의 성격 변화'도 금 가격 하락의 숨겨진 요인으로 지목됐다.

최근 몇 년간 금 가격이 장기 상승하면서 개인 투자자 자금이 ETF와 선물 시장으로 대거 유입됐고, 이로 인해 시장이 과열 양상을 보였다. 이후 가격이 하락하자 개인 투자자 중심으로 빠른 자금 이탈이 발생하며 하락폭이 확대됐다. 실제로 금 ETF와 순자산가치(NAV) 간 괴리가 축소되고, 선물시장에서도 개인 투자자의 순매수 포지션이 감소하는 흐름이 확인됐다.

지정학적 리스크에도 불구하고 급격히 조정되고 있는 금 가격. 하나증권 리포트 캡쳐 원본보기 아이콘

여기에 파생시장 요인도 영향을 미쳤다. 변동성 확대 과정에서 거래소가 증거금 요건을 강화하면서 마진콜(추가 증거금 요구)에 따른 강제 청산이 발생했다. 이는 가격 하락을 더 부추기는 '자기 강화 루프'를 형성하며 단기 급락을 심화시킨 것으로 보인다. 즉, 단순한 펀더멘털 변화뿐 아니라 기술적·수급적 요인이 동시에 작용한 것이다.

결국 이번 금 가격 하락은 지정학적 리스크보다 금리·달러라는 거시 변수와 투자자 수급 변화가 더 크게 작용한 사례로 해석된다. 다만 중장기적으로는 중앙은행의 금 매입 수요와 글로벌 불확실성이 여전히 존재하는 만큼 금의 구조적 상승 기반은 유지되고 있다. 단기적으로는 변동성이 불가피하지만, 매크로 환경이 완화될 경우 다시 상승 흐름이 재개될 가능성도 열려 있다는 평가다.

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전 연구원은 "금 시장 과열을 유도했던 소매 투자자들의 자금이 빠져나가면서 단기 변동성 국면은 불가피해 보인다"면서도 "중장기적으로 금 가격에 대한 우호적인 시선은 유지한다"고 말했다. 그는 "이란 사태가 진정되고 나면 미 연준의 금리 인하 기대감도 재차 나타나며 금 가격 상승을 지지할 수 있다고 본다"며 금 가격의 저점은 온스당 3900달러 수준으로 전망했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



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