전기차 화재 대응 및 무인소방로봇 투입…유관기관 협력체계 강화

한국수력원자력(주) 월성원자력본부(본부장 권원택)가 원전 내 화재 대응 능력 강화와 유관기관과의 공조 체계 구축을 위해 대대적인 훈련을 전개했다.

월성본부는 지난 20일 영남119특수구조대와 합동 화재진압 훈련을 실시한 데 이어, 24일에는 본관 소방 훈련을 잇달아 진행하며 비상 대응 태세를 점검했다고 밝혔다.

한국수력원자력(주) 월성원자력본부 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 훈련은 전기카트(배터리) 화재 상황을 가정해 초동·자위소방대와 자체 소방대의 신속한 출동 및 초기 진압 능력을 집중적으로 점검했다.

월성 3·4호기 경계 지역에서의 화재 발생 시 양 호기 간 긴밀한 협력 대응 체계를 확인하는 한편, 일반 화재와는 다른 전기배터리 화재의 특성을 고려한 맞춤형 진압 전략을 실전처럼 적용해 훈련의 실효성을 높였다.

특히 이번 훈련에는 현대차 그룹으로부터 도입한 무인소방로봇 'HR-쉐르파'가 투입돼 눈길을 끌었다.

로봇은 사람이 접근하기 어려운 고위험 발화 지점에 투입돼 정밀한 진압 능력을 선보였으며, 이를 통해 인명 피해 최소화와 진압 효율성을 동시에 입증했다.

김진택 영남119특수구조대 대장은"훈련을 위해 적극 협력해준 월성원자력본부에 감사드린다"며 "AI시대 안정적인 전력공급을 위해 원전 안전 확보에 있어 긴밀한 협력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

AD

권원택 본부장은 "원전운영이 우리의 임무라면 비상대응은 우리의 사명"이라며, "관계기관과의 협력체계를 더욱 공고히 하고 실전과 같은 반복 훈련을 통해 화재 대응역량을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>