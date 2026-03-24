청도군체육회(회장 차용대)가 주최하고 가맹경기단체가 주관한 '2026년 청도군수배 종목별 체육대회' 합동개회식이 지난 21일 청도국민체육센터 실내체육관에서 열려 22일 성황리에 마무리했다.

이날 행사에 김하수 청도군수, 청도군의회를 비롯한 각 기관·단체장과 선수 등 300여 명이 참석해 자리를 빛냈으며, 종목별 경기장에서는 1000여 명의 선수들이 열띤 경쟁을 펼쳤다.

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이번 대회는 축구, 풋살, 족구, 테니스, 배드민턴, 탁구, 골프, 파크골프, 야구, 게이트볼, 볼링 11개 종목이 함께 모여 합동 개회식을 개최함으로써 가맹경기단체 상호 간 우정과 친목을 도모하고, 군민의 화합과 소통, 건강증진을 도모하는 뜻깊은 장이 됐다.

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김하수 청도군수는 "이번 대회를 통해 선수들이 쏟은 노력에 결실을 얻고, 단합과 우의를 다지는 소중한 계기가 되었길 바란다"며 "앞으로도 청도군의 체육진흥을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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