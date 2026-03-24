특검, 징역 4년 구형

김건희 여사의 최측근으로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 변호사법 위반 혐의 사건 2심 선고가 내달 16일 이뤄진다.

서울고법 형사3부(부장판사 이승한)는 24일 열린 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의 사건 첫 공판에서 변론을 종결하고 다음달 16일을 선고일로 정했다.

이날 민중기 특별검사팀 측은 "공무원 직무와 관련한 금품 수수는 중대 범죄라는 점을 고려해 원심 구형과 같은 징역 4년, 추징금 8390만원을 선고해달라"고 요청했다. 1심과 같은 구형량이다.

이 전 대표의 변호인은 이 사건이 법률상 특검팀의 수사 범위에서 벗어나 공소를 기각해야 한다고 주장했다. 특검팀이 정식 수사를 개시하기 전인 '준비기간'에 위법하게 증거를 수집했다는 것이다.

이 전 대표는 최후진술에서 "물의를 일으킨 점을 진심으로 뉘우치고 있고 사법부에 대한 국민 신뢰를 훼손하는 데 일조한 것에 반성한다"고 울먹였다.

이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 '1차 주포'로 알려진 이정필씨 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있게 힘써주겠다고 속여 이씨로부터 2022년 6월~2023년 2월 25차례에 걸쳐 8390만원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

지난달 1심은 이 전 대표에게 징역 1년6개월과 추징금 7910만원을 선고했다.

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한편 이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건에서 '컨트롤타워' 역할을 하고 김 여사 계좌를 관리한 것으로 알려졌다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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