패션·유통 인재 양성 위한 협력 추진

배화여자대학교가 ㈜무신사리테일서비스와 실무 중심의 인재 양성, 상호 발전을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

이후천(앞줄 왼쪽 세번째) 배화여대 총장이 박대성 (주)무신사리테일서비스 대표이사 등 양 기관 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 배화여자대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 배화여대의 교육 인프라와 ㈜무신사리테일서비스의 현장 실무 역량을 결합하고자 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 ▲산학 공동 연구 ▲산업 맞춤형 교육과정 개발 ▲임직원의 멘토링, 특강 지원 ▲현장실습, 취업 지원 ▲정보 교류, 지원 ▲기타 양 기관의 발전을 위한 상호 협력 등 총 6개 분야에서 긴밀하게 협력할 예정이다.

특히 배화여자대학교는 이번 협약을 통해 ㈜무신사리테일서비스의 현장 노하우가 반영된 '산업 맞춤형 교육과정'을 구축함으로써 학생들이 졸업 후 즉시 현장에 투입될 수 있는 역량을 강화할 방침이다.

또한 현장실습과 연계된 취업 지원 프로그램을 통해 학생들에게는 실질적인 진로 탐색의 기회를, 기업에는 우수한 전문 인력을 확보할 수 있는 상호 협력의 기회가 제공될 계획이다.

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배화여대 관계자는 "㈜무신사리테일서비스와 협업을 통해 학생들이 더욱 넓은 시각에서 실무를 경험할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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