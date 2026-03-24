뷰티·소비재·AI·에너지 분야 중심 지원

벤처기업협회는 '2026 INKE 글로벌 비즈니스 밋업 in 몽골' 참가기업을 모집한다고 24일 밝혔다.

국내 유망 벤처기업의 글로벌 시장 진출을 지원하고 중앙아시아 시장 진출의 전략적 거점을 마련하기 위한 취지다. 밋업은 최근 디지털 전환과 도시화가 가속화되며 새로운 기회의 땅으로 부상한 몽골 울란바토르를 타깃으로 한다. 협회는 몽골 시장의 높은 K브랜드 선호도와 신기술 수요를 적극적으로 활용해 국내 벤처기업들이 중앙아시아 시장으로 뻗어나가는 실질적인 돌파구를 마련할 계획이다.

벤처기업협회는 '2026 INKE 글로벌 비즈니스 밋업 in 몽골' 참가기업을 모집한다고 24일 밝혔다. 벤처기업협회 AD 원본보기 아이콘

밋업은 오는 5월 27일부터 2박 3일간 진행된다. 소비재·뷰티·인공지능(AI)·에너지 등 현지 수요가 높은 전략 분야 기업 5개사 내외를 집중적으로 지원한다.

참가기업은 ▲몽골 및 창업·투자 생태계 브리핑 ▲기업 소개 피칭(IR) ▲현지 바이어 및 파트너와의 1:1 비즈니스 매칭까지 이어지는 밀착형 지원을 받게 된다. 특히 전 세계 25개국 41개 지부로 구성된 세계한인벤처네트워크(INKE)의 현지 인프라를 활용해 정보 비대칭을 해소하고 실질적인 사업 협력 가능성을 극대화할 계획이다.

참가 신청은 오는 31일까지 협회 홈페이지를 통해 할 수 있다. 심사를 거쳐 최종 선정된 기업은 몽골 현지 비즈니스 매칭 및 네트워킹 활동 전반을 지원받게 된다.

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벤처기업협회 관계자는 "이번 밋업은 벤처기업이 내수 시장을 넘어 글로벌 시장에서 새로운 성장 동력을 확보하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "INKE 글로벌 네트워크를 기반으로 우리 기업들이 몽골을 넘어 중앙아시아 전역으로 영토를 확장할 수 있도록 든든한 동행자가 되겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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