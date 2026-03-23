경영진 전원 책임경영 서약

"정부 정책 성과내도록 지원"

한국토지주택공사(LH)는 23일 조경숙 사장 직무대행 등 경영진과 지역본부장 등 간부 직원 100여명이 참석한 가운데 '2026 책임경영 서약식'을 개최했다고 밝혔다. 수도권 부동산 시장 안정을 비롯해 균형발전, 인공지능(AI) 전환 등 정부의 국정과제가 이른 시일 내 성과를 낼 수 있도록 적극 지원키로 했다.

올해 주택 착공 목표치는 건설형 5만2000가구, 신축매입임대 4만4000가구 등 총 9만6000가구 수준이다. 수도권 비중이 8만6000가구로 지난해 정부의 9·7 공급대책에서 내놓은 올해 목표치보다 5000가구를 늘렸다. 직접 시행으로 사업방식을 전환, 공급 속도를 높이기로 했다. 서울 서리풀 1·2지구, 광명시흥 등에서는 사업 일정을 단축하겠다고 밝혔다.

공공임대주택 인식 전환도 추진한다. 좁고 외곽에 있는 등 공공임대에 대한 부정적 지적이 꾸준히 제기된 터라, 넓은 평형대 공공임대를 늘리는 한편 역세권 부지에도 직접 시행으로 전환해 공공임대를 공급하기로 했다. 올해 취약계층을 위한 전세임대주택 3만8000가구, 건설·매입임대 3만7000가구 입주자 모집을 한다. 전세사기 피해주택 매입물량은 7500가구로 잡았다. 영등포 쪽방촌 정비도 연내 착공하기로 했다.

조경숙 LH 사장 직무대행(왼쪽 세 번째)과 경영진이 23일 본사에서 책임경영 서약식을 진행하고 있다. LH 제공 AD 원본보기 아이콘

지역 균형발전을 위해 지방권 국가첨단 산업단지 13곳을 대상으로 조성사업을 신속히 추진하기로 했다. 고흥군·울진군은 연내 산단계획 승인을 마치는 한편 예비타당성조사를 마친 대구시·완주군은 산업단지계획 수립 등 후속 절차를 밟기로 했다. 국가상징구역 조성, 지방 미분양 5000가구 매입도 당초 목표대로 추진할 방침이다. 기업의 지방 이전을 돕기 위해 산업단지와 주거·교육을 한 데 묶어 개발하는 지방 특화형 신규 사업모델도 내놓기로 했다.

AI 전환 중장기 로드맵도 연내 내놓는다. AI 기반 안전관리체계 '늘봄 A-아이(Eye)'를 본격적으로 운영한다. 건설현장이나 임대주택의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 AI로 분석하고 사물인터넷(IoT) 센서 데이터를 자동 계측해 위험 상황을 관리자가 실시간으로 알 수 있게 하는 시스템이다. 올해 전국 건설 현장과 지방 매입임대주택까지 확대한다. AI 상담사가 365일 24시간 응대하는 콜센터도 구축한다. AI 기술을 활용해 수요 예측형 난방제어 시스템도 개발하기로 했다.

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조 사장 직무대행은 "올해 중점과제 256개를 반드시 완수해 국민 주거생활 향상과 수도권 부동산 시장 안정에 기여하겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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