태권도 성지 무주에서 K-태권도 미래 보다

동명대학교가 지역 대학의 한계를 넘어 'K-스포츠 전문가' 양성을 위한 광폭 행보를 보이고 있다.

동명대 K-sports 태권도학과는 지난 19일 신입생들의 전공 역량 강화와 현장 이해도를 높이기 위한 'TU Dream 캠프' 프로그램의 일환으로, 전북 무주에 위치한 태권도진흥재단을 방문했다.

태권도학과 무주 태권도진흥재단 현장 학습. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 현장학습은 태권도의 역사와 문화, 산업적 가치를 이해하고, 미래 태권도 전문가로서의 진로를 탐색할 수 있도록 기획됐다.

학생들은 태권도 성지로 불리는 태권도원 일대를 방문해 태권도 시범 공연과 전시관을 관람하고 특강에 참여했다.

특강에서는 태권도 공연 등 관련 콘텐츠 기획과 스포츠 관광 산업과의 연계 사례 등을 접하며 태권도의 글로벌 콘텐츠로서의 가능성과 산업적 확장성을 살펴봤다.

원형진 학과장은 "이번 프로그램은 교실을 넘어 실제 태권도 산업 현장을 경험할 수 있는 의미 있는 기회였다"며 "앞으로도 현장 중심 교육을 통해 글로벌 태권도 인재 양성에 힘쓸 것"이라고 말했다.

참여 학생들은 "태권도를 단순한 스포츠가 아닌 문화와 산업으로 이해할 수 있었고, 진로에 대한 방향성을 구체화하는 데 큰 도움이 됐다"고 소감을 전했다.

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동명대 K-sports 태권도학과는 태권도 실기와 이론, 공연과 콘텐츠, 국제교류 프로그램을 결합한 특성화 교육을 통해 실무형 글로벌 인재 양성에 주력하고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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