대화에서 체험까지, 세대 간 유대 강화한 교류의 장

경남 양산시 청년센터가 청년과 지역사회를 잇는 '공감 레시피'를 선보이며, 지난 21일 열린 '세대공감 두쫀쿠 원데이' 행사를 청년들의 참여와 호응 속에 마무리했다.

청년 세대공감 두쫀쿠 원데이. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 청년들이 일상 속 고민과 생각을 나누며 서로 공감하고 소통할 수 있도록 마련됐으며, 약 80여명의 청년이 참여해 편안한 분위기 속에서 교류의 시간을 가졌다.

이날 행사는 양산시 노래자랑 최우수상 수상자의 축하공연으로 문을 열었고, 세대공감 토크에서는 나동연 양산시장이 초청 인사로 참석해 청년들과 함께 '인생·성장·세대 공감'과 관련된 일상적인 질문을 중심으로 자유롭게 이야기를 나누고 참여자들은 서로의 생각을 경청하며 공감대를 형성하고, 세대 간 인식의 차이를 이해하는 시간을 가졌다.

이어 진행된 '두쫀쿠 만들기' 원데이 클래스에서는 참여자들이 함께 쿠키를 만들며 한층 더 편안한 분위기 속에서 대화를 이어갔다.

행사에 참여한 청년들은 세대공감 토크를 통해 서로의 고민과 경험을 나누며 공감대를 형성할 수 있었다고 전했다. 특히 양산시장과 함께한 대화 속에서 일상의 질문을 중심으로 다양한 이야기를 나누며 평소 쉽게 꺼내지 못했던 생각들을 자연스럽게 공유할 수 있었고, 서로의 시각을 이해하는 데 도움이 됐다는 소감을 전했다.

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양산시 청년센터 관계자는 "대화를 시작으로 원데이 클래스까지 이어지는 과정에서 청년 간, 세대 간 소통이 더욱 자연스럽게 이뤄졌다"며 "앞으로도 청년들이 공감하고 세대를 연결할 수 있는 자리를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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