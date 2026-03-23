부동산원에 전세사기 근절 주문

HUG에 채권회수 총력 당부

김윤덕 국토교통부 장관은 23 일 한국부동산원 원장과 주택도시보증공사(HUG) 사장에게 임명장을 전수하고 주택공급 확대와 재무건전성 개선을 주문했다.

김 장관은 이헌욱 한국부동산원 신임원장에게 "주택공급 확대는 정부 핵심 과제로, 부동산원의 역할이 막중해졌다"며 속도감 있는 정비사업 추진을 위해 마중물 역할을 수행해 줄 것을 강조했다.

김윤덕 국토교통부 장관과 이헌욱 신임 한국부동산원 원장이 기념사진을 촬영하고 있다. 국토교통부 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 부동산 시장관리 전문기관으로서 전세사기 등 불법행위 근절에 노력할 것을 당부했다. 김 장관은 "AI를 적극 활용해 전세사고 위험정보 제공하고 국민 피해를 최소화하는 데 노력해 줄 것을 당부한다"며 "아울러 부동산 데이터 허브로서 국토부와 부동산 시장의 투명성 확보와 국민 주거 안정 지원에 동참해 줄 것을 바란다"고 주문했다.

최인호 HUG 신임사장에는 지방 건설경기 위축 국면에서 주택공급보증에 대한 적극적인 역할을 수행해 달라고 당부했다.

김윤덕 국토교통부 장관과 최인호 주택도시보증공사(HUG) 신임사장이 기념사진을 촬영하고 있다. 국토교통부 제공 원본보기 아이콘

김 장관은 "최근 공공기관 경영실적 평가에서 3년 연속 미흡 평가를 받는 등 저조한 성적을 낸 만큼, 조직·경영 전반을 철저히 진단하고 고객 중심 경영으로 전환하도록 혁신하기를 바란다"고 말했다.

AD

이어 김 장관은 "보증기관 본연의 역할인 안정적 보증 공급을 위해 올해를 재무 건전성 회복의 원년으로 삼아 채권 회수에 총력을 기울일 것"을 주문했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>