부동산원에 전세사기 근절 주문
HUG에 채권회수 총력 당부

김윤덕 국토교통부 장관은 23 일 한국부동산원 원장과 주택도시보증공사(HUG) 사장에게 임명장을 전수하고 주택공급 확대와 재무건전성 개선을 주문했다.


김 장관은 이헌욱 한국부동산원 신임원장에게 "주택공급 확대는 정부 핵심 과제로, 부동산원의 역할이 막중해졌다"며 속도감 있는 정비사업 추진을 위해 마중물 역할을 수행해 줄 것을 강조했다.

김윤덕 국토교통부 장관과 이헌욱 신임 한국부동산원 원장이 기념사진을 촬영하고 있다. 국토교통부 제공

김윤덕 국토교통부 장관과 이헌욱 신임 한국부동산원 원장이 기념사진을 촬영하고 있다. 국토교통부 제공

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특히 부동산 시장관리 전문기관으로서 전세사기 등 불법행위 근절에 노력할 것을 당부했다. 김 장관은 "AI를 적극 활용해 전세사고 위험정보 제공하고 국민 피해를 최소화하는 데 노력해 줄 것을 당부한다"며 "아울러 부동산 데이터 허브로서 국토부와 부동산 시장의 투명성 확보와 국민 주거 안정 지원에 동참해 줄 것을 바란다"고 주문했다.

최인호 HUG 신임사장에는 지방 건설경기 위축 국면에서 주택공급보증에 대한 적극적인 역할을 수행해 달라고 당부했다.

김윤덕 국토교통부 장관과 최인호 주택도시보증공사(HUG) 신임사장이 기념사진을 촬영하고 있다. 국토교통부 제공

김윤덕 국토교통부 장관과 최인호 주택도시보증공사(HUG) 신임사장이 기념사진을 촬영하고 있다. 국토교통부 제공

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김 장관은 "최근 공공기관 경영실적 평가에서 3년 연속 미흡 평가를 받는 등 저조한 성적을 낸 만큼, 조직·경영 전반을 철저히 진단하고 고객 중심 경영으로 전환하도록 혁신하기를 바란다"고 말했다.

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이어 김 장관은 "보증기관 본연의 역할인 안정적 보증 공급을 위해 올해를 재무 건전성 회복의 원년으로 삼아 채권 회수에 총력을 기울일 것"을 주문했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
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