부산·진해경제자유구역 글로벌 CEO·투자자 집결… 부산·진해 투자환경 홍보



투자환경 홍보부스 운영, 글로벌 기업 대상 1:1 투자 상담·잠재 투자기업 발굴

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 지난 20일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 'AMCHAM Inaugural Ball 2026(주한미국상공회의소 이사진 취임 행사)'에 참가해 부산·진해경제자유구역의 투자환경을 홍보하고 글로벌 기업과의 투자 네트워크 확장에 나섰다.

20일 서울 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 'AMCHAM Inaugural Ball 2026'에서 제임스 김 AMCHAM 회장(가운데)과 부산진해 경자청 관계자들이 함께 기념촬영하고 있다. 부산진해 경자청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 국내 최대 규모의 외국상공회의소인 주한미국상공회의소(AMCHAM)가 주최한 행사로, 미국계 글로벌 기업과 국내외 비즈니스 리더 등 약 800여명이 참석한 가운데 AMCHAM 이사진 소개와 취임식, 리셉션, 네트워킹 프로그램 등이 진행됐다.

AMCHAM 회장 겸 CEO인 제임스 김(James Kim)은 한국마이크로소프트 대표이사와 지엠코리아(GM Korea) 사장을 역임한 인물로, 글로벌 산업 전반에 걸친 폭넓은 경영 경험을 보유하고 있다. 현재는 글로벌 비즈니스 리더이자 한·미 경제협력의 가교 역할을 수행하고 있다.

AMCHAM Inaugural Ball은 주요 글로벌 CEO와 투자자들이 대거 참석하는 대표적인 비즈니스 네트워킹 행사로, 올해는 글로벌 반도체·모바일 플랫폼 선도기업 퀄컴(Qualcomm)이 공동 주최를 맡았다.

지엠코리아(GM Korea), 지엠에어로스페이스(GM Aerospace), 애플(Apple), 암웨이(Amway), 씨티은행(Citibank), 제이피모건(J.P. Morgan), 모더나(Moderna), 화이자 코리아(Pfizer Korea) 등 유수의 글로벌 기업 관계자들이 참석해서 한·미 비즈니스 협력과 투자 교류 확대 방안을 논의했다.

경자청은 행사 현장에서 투자환경 홍보부스를 운영하며 부산·진해경제자유구역의 산업 경쟁력과 투자 인센티브를 집중적으로 소개했다.

특히 홍보영상 상영과 브로슈어 배부, 맞춤형 1:1 투자 상담을 통해 글로벌 기업 관계자들에게 실질적인 투자 정보를 제공하며 높은 관심을 이끌어냈다.

아울러 다양한 글로벌 기업 관계자들과의 현장 네트워킹을 통해 투자 협력 가능성을 구체적으로 논의하고, 향후 투자유치로 이어질 잠재 투자기업 발굴 기반을 확보했다.

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박성호 청장은 "이번 AMCHAM 행사 참가를 통해 부산·진해경제자유구역의 투자 경쟁력과 성장 가능성을 글로벌 기업에 직접 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 해외 기업과의 교류와 협력을 지속적으로 확대해 전략적인 투자유치 활동을 강화해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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