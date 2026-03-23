공동연구·교육과정 개발 추진



해양과학 인재 양성 기반 구축

기후위기의 해법을 바다에서 찾기 위한 학·연 협력이 본격화됐다.

국민 삶과 직결되는 기후변화 대응 역량 강화를 위해 한국해양과학기술원(KIOST, 원장 이희승)과 부산대학교(총장 최재원)가 협력에 나섰다.

KIOST는 부산대학교와 23일 부산대에서 국가현안 해결과 전문인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 양 기관의 연구·교육 역량을 결합해 실질적인 성과 창출을 도모하기 위해 마련됐다.

한국해양과학기술원과 부산대학교가 기후변화 대응을 위한 업무협약을 체결하고 있다. KIOST 제공 AD 원본보기 아이콘

두 기관은 기후변화 분야를 중심으로 공동연구를 추진하고, 연구시설과 장비를 공동 활용할 계획이다. 아울러 대학·대학원 교육과정을 공동 개발해 해양과학 분야의 융복합 전문인력을 체계적으로 양성한다는 방침이다.

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이희승 KIOST 원장은 "양 기관의 강점을 융합해 국가현안 대응 역량을 한층 강화할 것"이라며 "이 같은 협력을 교육 전반으로 확대해 해양과학 인재 양성 기반을 부산에 마련하고, 지역 균형발전과 지방소멸 해소에도 기여하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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