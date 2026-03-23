또봉이통닭, '썬키스트' 브랜드와 첫 콜라보…'오렌지치킨' 23일 출시

또봉이통닭은 23일 '썬키스트® 오렌지치킨'을 출시한다고 밝혔다. 이번 신메뉴는 광동제약과 함께 진행한 제3자 콜라보로, 썬키스트의 국내 판권을 보유한 광동제약과의 협업을 통해 탄생했다. 특히 또봉이통닭이 글로벌 브랜드와 협업해 메뉴를 선보이는 것은 이번이 처음이다.

'썬키스트® 오렌지치킨'은 미국식 오렌지치킨의 특징을 한국식 치킨으로 재해석한 메뉴다. 오렌지 농축 소스에 간장 베이스의 감칠맛을 더해 단맛과 짠맛, 상큼함의 균형을 구현한 것이 특징이다. 오렌지의 상큼한 풍미가 튀김의 느끼함을 잡아주면서도 치킨 본연의 맛을 살려 기존 제품과 차별화된 경험을 제공하도록 개발됐다.

또봉이통닭 측은 미국에서 오렌지치킨을 대표하는 맛을 한국식 스타일로 구현하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 단순히 향을 더하는 수준이 아니라 오렌지 농축액을 기반으로 과즙감과 감칠맛의 균형을 세밀하게 조정해 새로운 맛을 완성했다는 것이다.

출시를 기념한 프로모션도 함께 진행된다. 오는 26일 하루 동안 선착순 250명에게 '썬키스트® 오렌지치킨'을 5000원에 제공하는 이벤트가 마련됐다. 정상가 대비 1만4000원 할인된 가격으로, 참여를 원하는 고객은 오는 25일까지 또봉이통닭 공식 블로그에서 할인 쿠폰을 내려받아 사용할 수 있다.

이와 함께 오는 5월 31일까지 고객 참여형 이벤트도 열린다. 매장에서 메뉴를 주문한 고객이 참여할 수 있으며, 1등 경품으로 '황금 오렌지 1돈'이 제공된다. 이 외에도 썬키스트® 오렌지치킨 교환권과 또봉이통닭 모바일 교환권 등 다양한 경품이 준비됐다.

또한 오는 30일부터는 배달앱을 통한 추가 프로모션이 이어질 예정으로, 오프라인 매장뿐 아니라 배달 주문 고객들도 혜택을 통해 신메뉴를 경험할 수 있도록 할 계획이다.

또봉이통닭은 얇은 튀김옷과 바삭한 식감, 합리적인 가격을 강점으로 꾸준한 인기를 얻고 있는 치킨 브랜드다. 최근에는 다양한 브랜드 협업과 시즌 메뉴, 고객 참여형 이벤트 등을 통해 소비자 접점을 넓히고 있다.

Sunkist Growers 측은 이번 협업에 대해 기대감을 나타냈다. 관계자는 "썬키스트 브랜드의 음료 라이선스 파트너인 광동제약과 또봉이통닭 간 협업을 매우 기대하고 있다"며 "한국 소비자들에게 신뢰를 쌓아온 브랜드인 만큼 이번 프로젝트가 새로운 도전이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "'썬키스트® 오렌지치킨'의 성공을 기대하며 프로젝트에 참여한 모든 이들에게 감사한다"고 덧붙였다.

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임대진 또봉이통닭 대표는 "봄 시즌에 어울리는 상큼한 치킨 메뉴를 선보이기 위해 이번 제품을 기획했다"며 "썬키스트와 광동제약과 함께 협업하게 돼 기쁘다"고 말했다. 이어 "앞으로도 다양한 브랜드와의 협업과 신메뉴 개발을 통해 차별화된 치킨 경험을 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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