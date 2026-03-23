일반분양 477가구 공급

2054가구 규모 대단

포스코이앤씨가 오는 27일 서울시 영등포구에 짓는 '더샵 신길센트럴시티'의 견본주택을 개관하고 분양에 돌입한다고 23일 밝혔다.

더샵 신길센트럴시티는 서울시 영등포구 신길동 일대에 공급되는 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 전용면적 51~84㎡ 총 2054가구 규모 단지다. 이 중 일반분양 물량은 477가구다.

더샵 신길센트럴시티 조감도. 포스코이앤씨 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 단지는 역세권 인근에 위치해있따. 지하철 7호선과 신안산선(예정)이 지나는 신풍역을 도보로 이용할 수 있어 서울 주요 업무지구로 이동이 편리하다. 향후 신안산선이 개통되면 여의도역까지 3정거장(예정) 만에 이동이 가능해질 것으로 전망된다.

교육 환경과 편의시설도 우수하다. 도신초를 비롯해 대영중·영남중·대영고·영신고가 밀집해 있고, 롯데백화점, 타임스퀘어, IFC몰, 더현대 서울 등 대형 쇼핑·문화시설도 인접해있다.

아울러 남향 위주의 단지 배치와 판상형 중심 설계를 통해 채광과 통풍을 고려하는 등 특화 설계를 적용했다. 가구 내부에는 효율적인 공간 구성과 다양한 수납공간을 적용해 실거주 편의성을 높였다.

단지 중앙에는 녹지와 휴식 공간이 어우러진 네이처테라스, 페르마타가든, 힐링가든 등 다양한 테마 정원이 조성될 예정이다. 입주민 간 소통과 교류의 공간이 될 커뮤니티가든과 테마놀이터도 마련된다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 실내골프연습장, 탁구장이 조성된다.

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청약 일정은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행된다. 오는 30일 특별공급을 시작으로 31일 1순위 해당 지역 청약, 내달 1일 1순위 기타지역 청약, 2일 2순위 청약 접수가 예정돼 있다. 당첨자는 9일 발표하며, 정당 계약은 21일부터 23일까지 3일간 진행된다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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