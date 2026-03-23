홈페이지·유튜브 채널, 영상형 차량 사용 매뉴얼 ‘e-Guide’ 제공



필랑트 e-Guide 27편도 업로드 완료… 기능 작동법 영상 안내

종이 매뉴얼의 시대가 저문다. 르노코리아 'e-Guide' 서비스 설명을 영상으로 보여준다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 3월 중순부터 고객 인도를 시작한 E세그먼트 크로스오버 '르노 필랑트(FILANTE)'의 영상형 차량 사용 매뉴얼 'e-Guide(이가이드)'를 자사의 홈페이지와 공식 유튜브 채널에 공개했다.

르노 필랑트(Renault FILANTE) 'e-Guide' 영상 매뉴얼. AD 원본보기 아이콘

르노코리아가 각 차종별로 제공하는 e-Guide는 차량의 주요 기능들을 고객이 보다 쉽고 편리하게 이해할 수 있도록 동영상으로 사용 방법을 안내하는 콘텐츠다.

르노코리아는 점차 더 고도화되는 차량의 기능들을 고객들이 제대로 인지하고 안전하게 사용할 수 있도록 고객의 관점에서 제작한 차량 기능 정보를 지속적으로 제공할 예정이다.

르노 필랑트에 대한 e-Guide는 첨단주행 보조 기능부터 스티어링 휠 버튼 안내, '에이닷 오토', '팁스' 등 AI 음성인식 서비스 기능까지 총 27편의 내용으로 구성돼 있다. (단, 유튜브 채널에는 R:guide로 안내 중)

또 필랑트의 차량 안내 애플리케이션 '팁스(Tips)'와 네이버 웨일 웹브라우저를 통해 차량 안에서도 e-Guide 이용이 가능하다. 팀스의 대표기능인 'AI 내차 도우미'는 OpenAI의 ChatGPT에 기반한 생성형 AI 기술을 적용해 고객이 궁금해하는 차량 정보를 대화 방식으로 제공한다.

르노 필랑트(Renault FILANTE) openR 파노라마 스크린. 원본보기 아이콘

르노코리아는 필랑트 외에 그랑 콜레오스, 아르카나 등 현재 판매 중인 모든 차량에 대한 e-Guide를 자사 홈페이지 등을 통해 제공하고 있다. 또 공식 유튜브 채널에서는 SM3, SM6, SM7, QM5, QM6 등 기존 차량의 정보도 확인 가능하다.

르노 필랑트는 SUV의 높은 공간 활용성은 물론, 세단의 정숙성과 편안함까지 함께 담아낸 새로운 대형차 크로스오버 모델이다.

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'일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'가 적용된 파격적이고 카리스마 넘치는 디자인과 '퍼스트 클래스 라운지 시트' 기반의 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간을 제공하고, 시스템 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-Tech 파워트레인, AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스 등을 갖췄다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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