셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 193,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 202,000 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 낙폭과대주에서 아이디어 얻었다면? 연 5%대 금리로 4배 투자금 활용 가능 셀트리온, '스테키마' AI 제형 캐나다 허가 획득 하락 후 반등 시도 종목 찾았다면? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 전 종목 시세 보기 공장에서 작업을 하던 20대 남성이 추락해 숨졌다.

셀트리온은 전날 인천 연수구 셀트리온 2공장에서 캐노피 오수관 작업 중 추락사고가 발생했다고 23일 공시했다.

인천 송도 셀트리온 2공장 전경. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

인천경찰청 및 인천소방본부 등에 따르면 전날 오전 11시 4분께 20대 A씨가 3m 아래 지상을 추락해 심정지 상태로 발견됐다. 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으면서 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨진 것으로 전해진다.

A씨는 1층 천장에 설치된 패널에서 배관 누수 작업을 하다가 패널이 깨지면서 사고를 당한 것으로 파악됐다.

고용 당국은 현장에 작업 중지 명령을 내렸으며 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등을 적용해 사고를 조사할 예정이다.

AD

셀트리온은 "경찰 및 고용노동부 현장 확인 및 사고원인 분석에 따른 재발방지대책을 수립할 예정"이라고 밝혔다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>