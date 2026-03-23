트레이더스 베이커리서 1만980원에 판매

신세계푸드 신세계푸드 close 증권정보 031440 KOSPI 현재가 50,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,450 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 이마트24 "로열티 전환 점포, 월 최대 139만원 수익 개선" 신세계푸드 효자 '한우양육개장' 이마트로 판매 확대 [Why&Next]이마트, 신세계푸드 자진상폐…속내는? 전 종목 시세 보기 가 최근 인기 디저트로 떠오르고 있는 '버터떡'을 전국 트레이더스 베이커리를 통해 출시한다고 23일 밝혔다.

신세계푸드가 23일 출시했다고 밝힌 신제품 '버터떡'.(사진제공=신세계푸드) AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 겉은 빠삭하고 속은 쫀득한 '겉빠손쪽' 식감에 프랑스산 고메버터를 사용해 풍미를 살린 것이 특징이다. 6입 기준 1만980원에 판매한다.

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신세계푸드 관계자는 "'두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'에 이어, 쫀득한 식감과 고소한 풍미를 앞세운 새로운 디저트 트렌드를 반영한 제품"이라면서 "마트 베이커리에서도 부담 없는 가격으로 트렌디한 디저트를 즐길 수 있도록 기획했다"고 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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