"이란 원유 제재 유예로 한국 등 동맹에 판매 가능"

지난해 한국을 방문한 스콧 베선트 미국 재무장관이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션에 참석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

스콧 베선트 미국 재무장관은 도널드 트럼프 미국 대통령의 '48시간 최후통첩' 발언과 관련해 "이란이 이해하는 유일한 언어(수사)"라며 두둔했다. 또 미국이 이란 및 러시아산 원유 제재를 일시 해제한 것을 두고 중국 대신 한국 등 동맹국으로 갈 수 있게 된 것이라며 정당화했다.

베선트 장관은 22일(현지시간) 미 NBC방송 일요 시사 프로그램에 출연해 이란 에너지 시설 공습을 옹호하며 "때로는 (상황을) 진정시키기 위해 전쟁을 확대(escalate to de-escalate)해야 할 때가 있다"고 밝혔다.

이번 인터뷰는 트럼프 대통령이 트루스소셜에서 이란을 향해 48시간 내 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 에너지 시설을 초토화하겠다고 위협한 지 몇 시간 뒤 이뤄졌다.

베선트 장관은 미군을 (하르그 섬에) 파견해 섬을 점령하는 것을 포함한 "모든 옵션이 테이블 위에 있다며 이란의 석유 생산 거점 지역인 하르그 섬에 대해 다시 거론했다.

앞서 베선트 장관은 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 "하르그 섬의 군사 자산이 파괴됐다. 그곳이 결국 미국의 자산이 될지 지켜보자"고 말한 바 있다. 일각에서는 이 발언을 두고 트럼프 행정부가 하르그 섬에 지상군을 보내 상륙작전을 준비하는 것 아니냐는 관측이 나왔다.

특히 베선트 장관은 이란산 원유 제재를 일시 해제한 것을 옹호했다. NBC방송 사회자가 제재 일시 해제로 이란이 140억 달러(21조원)의 수입을 얻게 된 것 아니냐고 묻자 베선트 장관은 "이란 원유는 늘 중국에 할인된 가격으로 팔린다"면서 "인도네시아로 간다면, 일본으로 간다면, 한국으로 간다면 우리의 상황이 더 나아지는 것"이라고 했다.

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그는 "우리는 항상 이러한 비상 상황에 대비해 왔다"며 이란의 원유를 이란에 역이용하는 것을 "이란인들을 상대로 유도(Jujitsu)를 하는 것"이라고 말했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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