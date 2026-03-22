추경호·최은석·유영하·윤재옥 등



국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 22일 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 후보 6명을 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

국민의힘 공관위는 "이진숙 후보와 주호영 후보는 이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들이라서 이들은 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"며 "공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영한 판단이라"고 밝혔다.

국민의힘 공관위는 이어 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니며 오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청하는 책임있는 선택이고 특정 자리를 비우는 것이 아니라, 더 큰 자리를 열어드리는 것"이라고 덧붙였다.

국민의힘 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다. 그리고 보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다. 만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없고 지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약이다"며 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다. 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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국민의힘 공관위는 "대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이라"고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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