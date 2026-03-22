대구 수성구(구청장 김대권)는 트로트 가수 김용빈을 수성구 홍보대사로 위촉했다고 22일 밝혔다.

가수 김용빈은 수성구 상동 출신으로 TV조선 트로트 경연 프로그램 '미스터트롯3'에서 최종 우승을 차지하며 대중의 큰 사랑을 받고 있는 가수다. 향후 수성못과 대구스타디움 등 지역의 대표 관광자원과 다양한 문화 행사·축제를 알리는 홍보 활동에 나설 예정이다.

'미스터트롯3' 우승 가수 김용빈(왼쪽)이 축하꽃다발을 안은채 대구 수성구 홍보대사로 위촉된 뒤 김대권 청장과 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

김용빈은 어린 시절부터 뛰어난 가창력으로 '트로트 신동'으로 주목받았으며, 최근 '미스터트롯3'에서 정통 트로트 무대로 실력을 인정받아 최종 우승을 차지했다. 이후 우승 특전곡 '어제도 너였고 오늘도 너여서'를 발표하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

김용빈은 "어린 시절을 보낸 고향 수성구의 홍보대사로 위촉돼 매우 영광스럽고 뜻깊게 생각한다"며 "수성못을 비롯한 수성구의 아름다운 관광자원과 다양한 문화 행사를 많은 분들께 알릴 수 있도록 홍보대사로서 최선을 다하겠다"고 말했다.

AD

김대권 수성구청장은 "지역 출신 가수이자 대중에게 큰 사랑을 받고 있는 김용빈씨와 함께 수성구의 문화와 관광, 도시브랜드를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 다양한 홍보 활동을 통해 수성구의 매력을 적극적으로 전해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>