3선 도전에 나선 이철우 경북도지사 예비후보가 17세 청소년을 선대위원장에 발탁한 것으로 22일 알려졌다.

청소년 선대위원장으로 발탁된 박규목 위원장은 2008년생으로 구미제일고 3학년에 재학중이며, 경북도 청소년참여위원과 대한민국 청소년특별회의위원을 지냈고 현재 구미시 청소년참여위원장을 맡고 있다.

국민의힘 이철우 경북도지사 예비후보(중앙)는 17살 고교2학년 박규목을 청소년 선대위원장(왼쪽), 김성조 전 의원을 상임선대위원장으로 위촉했다. AD 원본보기 아이콘

또한 이 예비후보는 청년 선대위원장단 5명도 위촉했다.

신기성 전 포항시청년연합회장·경북청년연합회장, 신희철 전 상주청년회의소 회장·경북지구청년회의소 지구회장, 심윤태 대구한의대학교 총학생회장, 심성만 구미시 청년정책위원회 위원장·구미라이온스 회장, 정흥국 전 경북도4-H연합회장·한국4-H연합회 감사가 포함됐다.

상임선대위원장은 김성조 전 의원이 맡는다. 김 위원장은 구미를 지역구로 제16, 17, 18대 국회의원에 당선돼 국회기획재정위원장을 역임했고, 한체대 총장, 경북문화관광공사 사장 등으로 활약했다.

또 박규탁 경북도의원을 수석대변인으로, 정채연 교수를 대변인으로 위촉했다. 박 수석대변인은 경북도의회 수석대변인으로 활약중이며, 정 대변인은 매일신문 아나운서 출신으로 현재 영남이공대학교 모델테이너과 교수로 재직 중이다.

선거사무소 별칭은 '이철우 카페', 선거캠프는 'Team 이철우'로 명명하고, 도민이 주인이라는 기조 아래 누구나 참여할 수 있는 개방형 캠프로 운영할 계획이다.

이철우 예비후보는 "서울로 경기로 '유목민'처럼 떠도는 것이 아니라, 태어난 곳에서 정착해 행복하게 살아가는 '정주민' 시대를 열겠다는 것이 저의 지방시대 철학"이라며 "미래세대가 직접 자신이 살아갈 지역의 미래를 설계하도록 만드는 것이 이번 선대위 구성의 의미"라고 밝혔다.

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이 예비후보는 또한 "국민의힘 경선에 최선을 다해 승리하고 경북의 힘을 모두 모아 분야별 선대위원장 등 캠프 주요 인선을 확대 구성해 발표할 예정"이라고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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