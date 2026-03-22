민형배 “조직적 유포 정황” vs 신정훈 “여론 조작 맞대응”

민주당 “명백한 허위, 엄중 대응”

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비경선 직후 공개되지 않은 권리당원 득표율을 둘러싼 '허위 문자메시지'가 온라인과 지지자들 사이에서 확산하면서, 특정 후보 측의 조직적 유포 주장과 맞상대 후보 측의 반박이 이어지는 등 고발전으로 번지고 있다.

민형배 후보 측은 22일 보도자료를 내고 "허위 득표율 문자 유포에 조직적으로 참여한 것으로 보이는 7명에 대한 증거자료를 채증했다"며 관련자 전원을 경찰과 선거관리위원회에 고발하겠다고 밝혔다.

전남광주특별시장 민주당 본경선 진출자 신정훈, 민형배 후보. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 논란은 민주당이 지난 20일 김영록, 강기정, 주철현, 신정훈, 민형배 후보의 예비경선 통과를 발표한 직후, 후보별 권리당원 투표 득표율과 순위를 담은 문건이 온라인을 중심으로 퍼지면서 불거졌다.

민형배 후보는 전날 긴급 기자회견을 열고 "명백한 경선 테러이자 당원들의 선택권을 도둑질하는 범죄 행위"라며 당 선거관리위원회에 예비경선 결과 비공개 원칙을 재검토하고 정확한 득표율과 순위를 공식 발표하라고 촉구했다.

이에 대해 신정훈 후보 측은 같은 날 대변인 명의 성명을 통해 "민 후보의 기자회견 역시 정치적 이익을 챙기려는 비양심적 여론 조작 사례"라고 반박했다.

신 후보 측은 민 후보 지지자들이 '예비경선 통과 감사합니다'라는 카드 형태의 홍보물을 제작해 유포하며 특정 수치의 지지를 받은 것처럼 보이도록 했다고 주장했다. 해당 홍보물 하단에는 경선과 무관한 과거 지역 언론 여론조사 결과가 작은 글씨로 표기돼 있었고, 지지자 문자메시지에도 '압도적 지지'라는 표현이 포함돼 혼선을 키웠다는 지적이다.

신 후보 측은 관련 사안을 당 선거관리위원회에 고발하겠다고 밝히며, 민 후보의 사과를 요구했다.

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한편 민주당 중앙당 선거관리위원회는 이날 권리당원 득표율이 담긴 문자메시지를 "명백한 허위 사실"로 규정하고, 경선 후보자 측이 의도적으로 허위 정보를 유포한 행위가 확인될 경우 엄중히 대처하겠다고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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