인도서 세마글루타이드 특허 만료

50여개 브랜드 연내 출시 전망

비만치료제 위고비 주성분의 특허 만료로 세계 최대 복제약(제네릭) 생산국인 인도에서 위고비 가격의 8분의 1 수준인 초저가 복제약이 쏟아져 나오기 시작하면서 세계 비만치료제 시장에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다.

21일(현지시간) AFP, 블룸버그 통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 인도 제약사 에리스 라이프사이언스는 전날 위고비 복제약 주사제를 자사 당뇨병 치료제 '선데이' 브랜드로 출시했다. 이 복제약의 가격은 최저 용량인 2mg 기준 월 1290루피(약 2만700원)로, 원조 위고비의 12% 수준이다.

비만치료제 위고비. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

또 다른 제약사인 닥터 레디스 래버러토리스도 이날 위고비 복제약 '오베다'를 내놓으며 경쟁에 뛰어들었다. 이 회사는 오는 5월까지 캐나다에서도 오베다를 출시하는 것을 목표로 하고 있다.

위고비의 주성분인 세마글루타이드의 인도 내 특허는 전날 기준으로 만료됐다. 제약시장 조사업체 파마락에 따르면 이들 기업을 포함해 올해 인도에서는 약 42개 제약사가 50개 이상의 브랜드로 위고비 복제약을 출시할 것으로 보인다.

저가 복제약 생산으로 세계적으로 알려진 인도 제약사들은 위고비 복제약을 원조 제품보다 최소 50~60% 할인된 가격으로 내놓을 것으로 예상된다. 업계에서는 경쟁이 심화할 경우 복제약 가격은 더 내려갈 수 있다고 내다봤다. 현재 미국에서는 위고비 최고 용량 가격이 월 349달러(약 52만원) 수준이다.

AFP통신은 "세마글루타이드 핵심 특허가 올 연말까지 중국·브라질·캐나다·남아프리카공화국 등 세계 주요 10개국에서 만료될 예정"이라고 전했다. 이에 따라 저렴한 복제약이 출시되면 그간 상대적 고가로 인해 비만치료제 보급이 더뎠던 인도 등 개발도상국에서도 관련 수요가 폭발할 것으로 보인다. 인도와 중국의 과체중·비만 성인 수는 8억명 이상에 달한다.

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인도 경제 중심지인 서부 뭄바이의 내분비내과 전문의 나딤 라이스는 AFP에 "현재 환자 70∼80명이 (비만치료제) 치료를 받고 있다"면서 "복제약이 출시돼 가격이 내려가면 환자가 200명까지 쉽게 늘어날 수 있다"고 말했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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