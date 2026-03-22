현직 장세일 군수 겨냥 의혹 제기

"조직적 개입 가능성" 수사 촉구

압수수색·포렌식 등 강제수사 필요

선거질서 훼손 중대 사안 규정

더불어민주당 담양 장성 함평 영광 지역위 원복성 사무국장, 김요현(사진 가운데)조직국장이 영광경찰서에 수사 촉구서를 전달하는 모습. 민주당 지역위 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 담양·함평·영광·장성지역위원회가 최근 불거진 이른바 '장세일 영광군수 차녀 뇌물 함정영상' 의혹<본보 21일 자 보도>과 관련해 수사기관에 신속하고 철저한 수사를 촉구하고 나섰다. 특히 해당 사건이 경선을 앞둔 시점에서 확산하며 후보에게 영향을 미칠 수 있다는 점에서 정치적 공작 가능성까지 제기하고 있다.

지역위원회는 22일 수사촉구서를 통해 "민주당 영광군수 예비후보와 관련된 '뇌물 함정 영상' 사건이 지역사회에 큰 혼란과 우려를 초래하고 있다"며 "단순 개인 일탈을 넘어 조직적 개입 가능성도 배제할 수 없는 중대한 사안이다"고 밝혔다.

논란의 핵심은 장세일 영광군수를 겨냥한 것으로 해석되는 해당 영상의 촬영 및 유포 경위다.

지역위원회는 "경선이 임박한 시점서 사건이 제기·확산했고, 예비후보 자녀에 대한 접근방식과 시기 등을 종합적으로 볼 때 특정 후보(장세일 군수)에게 정치적 타격을 주기 위한 의도 가능성을 배제하기 어렵다"고 주장했다.

또 일부 언론 보도를 통해 사건이 급속히 확산한 점에 대해서도 "보도 경위 전반에 대한 면밀한 확인이 필요하다"고 했다.

지역위원회는 특히 수사기관의 신속한 강제수사를 요구했다.

이들은 "증거 인멸 우려가 있는 만큼 압수수색과 휴대전화 포렌식 등 적극적인 수사에 즉각 착수해야 한다"며 "관련자 전반을 대상으로 공모 여부와 배후 존재까지 철저히 규명해야 한다"고 강조했다.

아울러 "위법 행위가 확인될 경우 법과 원칙에 따라 엄정하게 처벌해 유사한 선거 개입 행위가 재발하지 않도록 해야 한다"고 덧붙였다.

지역위원회는 "민주주의를 위협하는 불법적 선거 개입 행위는 반드시 근절돼야 한다"며 "수사기관의 공정하고 철저한 수사를 통해 사건의 전모가 명확히 밝혀지길 기대한다"고 밝혔다.

정치권 안팎에서는 이번 사건이 단순 의혹을 넘어 실제 선거 판세에 영향을 줄 변수로 작용할 가능성에도 주목하고 있다.

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한편 이날 더불어민주당 담양·함평·영광·장성지역위원회는 이번 사안이 담긴 수사촉구서를 영광경찰서에 직접 제출하고, 관련 내용에 대한 수사를 공식 요청했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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