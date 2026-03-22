국민의힘 이재만 대구시장 예비후보가 후원회장으로 대구 계명대학교 학생인 박준영씨를 선임했다. 이 예비후보는 정치인이나 종교인 출신이 아닌 대구의 20대 청년을 후원회장으로 파격 발탁하면서, 실제 행정과 정치에 청년들의 목소리를 적극 반영하겠다는 계획이다.

이재만 예비후보 선거캠프는 22일, 계명대학교 공과대학 토목공학과 4학년 박준영씨가 이번 6·3 지방선거에서 이재만 예비후보의 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다. 박 씨는 대구에서 나고 자란 20대 청년으로, 최근 이 예비후보의 대구 교동 선거유세 중 만나 지지를 선언하고 후원회장을 맡기로 했다.

국민의힘 대구시장 예비후도 이재만 후원회장을 맡은 계명대학생 박준영씨(오른쪽). AD 원본보기 아이콘

박준영씨는 "최근 이재만 예비후보의 인스타그램 '재만이형'이 대구지역 대학생들 사이에서 큰 인기를 끌고 있다"며 "이 예비후보가 지역 청년들과 소통하며 적극적으로 대구지역의 청년문제를 해결하려는 모습에 감동해 자발적으로 후원회장직을 맡게 됐다"고 말했다.

이재만 예비후보는 "후원회장은 모금의 역할을 넘어서 후보의 공약과 정책을 대표하는 상징적인 자리"라며 "대구의 2030 청년세대가 일자리 걱정 없이, 집 걱정 없이 미래에 도전할 수 있도록 각종 정책을 지원하겠다"고 강조했다.

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이 예비후보는 조만간 디지털 전환 컨설턴트를 통한 청년 일자리 창출과 대학·청년 창업자 매칭 프로그램, 대구 청년들의 글로벌 인턴십 프로그램 등 대구지역 2030 청년들을 위한 공약 발표회를 개최할 계획이다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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