74명 인명피해 발생…14명 사망

유가족·피해자 지원, 재발방지 노력

관계기관 합동 감식에 유가족 참여

정부는 22일부터 대전시청 내에 합동 분향소를 설치·운영해 대전 공장 화재로 사망한 희생자들을 추모한다.

이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 공장 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부는 이날 윤호중 행정안전부 장관 주재로 열린 대전 대덕구 공장 화재 중앙재난안전대책본부 3차 회의를 통해 이같이 결정했다.

이번 화재로 총 74명의 인명피해가 발생한 것으로 집계됐다. 총 14명이며, 중상 25명, 경상 35명이 발생했고, 소방대원 2명도 부상을 입은 것으로 확인됐다.

전날까지 실종자 14명을 전원 수습해 신원 확인 절차를 진행 중임에 따라 이번 회의는 유가족 및 피해자 지원, 재발방지 대책 마련을 위한 부처 간 역할과 협업체계 구축 등을 논의했다.

정부는 전담 공무원을 지정해 심리, 장례, 생계 지원 등을 빈틈없이 챙기기로 했다. 고인들에 대한 예우와 유가족의 뜻에 따라 대전시청내에 합동분향소를 설치해 이날부터 운영한다.

신속한 신원확인을 위해 경찰은 DNA분석기를 추가 지원하고, 국립과학수사연구소에 긴급감정을 의뢰해 신원확인 소요 기간을 최대한 단축한다.

수습 등 진행 상황에 대한 정례브리핑, 사고원인 조사에 있어서 유가족의 참여를 보장해 사고 수습 과정에 유가족이 소외되지 않도록 할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관이 20일 오후 불이 난 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장을 찾아 소방 관계자의 설명을 듣고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이날 오후 3시에는 유가족 및 피해자 대상 '관계기관합동설명회'를 개최하고 관계기관 합동감식에 유가족들도 참여할 계획이다.

행안부는 필요한 비용은 선제적으로 집행하라는 대통령 지시에 따라 대전시에 재난특교세 10억원을 긴급 지원한다. 현장 주변 잔해물 처리, 구호 활동, 2차 피해 예방 대책 추진이 원활하게 이뤄지도록 한다.

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국토교통부는 이번 화재 피해를 키운 것으로 지목되는 샌드위치 패널 구조, 불법 증개축 문제 등 건축물에 대한 안전관리를 전면 재검토하기로 했다. 소방청과 고용노동부는 유사 사업장에 대한 긴급 안전점검을 실시할 방침이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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