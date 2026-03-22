울·부·경 지역별 모집·운영, 동남권 CEO 혁신 역량↑



4월17일 마감, AI·AX 기반 디지털 전환 경영 가속화

AI는 이제 선택이 아니라 생존의 문제다.

UNIST(총장 박종래)는 울산시를 비롯한 동남권과 함께 노바투스아카데미아 'AI 최고경영자과정' 2기 교육생을 4월 17일까지 모집한다.

이 과정은 최신 AI 기술 교육, 부·울·경 통합 원우회 네트워크, 해외 선진기관 탐방을 묶어 동남권 기업 최고경영자의 전략적 통찰과 미래 산업을 보는 안목을 높이는 데 초점을 맞춘 프로그램이다.

이번 2기는 오는 5월부터 10월까지 울산·부산·경남 거점에서 진행된다. 지원 대상은 기업 또는 기관 최고경영자 등이며, 지역별 20명 안팎을 선발한다.

전체 일정은 강의 12회, 통합 워크숍, 해외 산업 혁신 사례 벤치마킹, 수료 후 원우회 활동으로 구성된다. △울산은 매주 수요일 UNIST 파이오니어(Pioneers) 캠퍼스 △부산은 매주 금요일 센텀 일대 △경남은 매주 금요일 창원 일대에서 수업한다.

커리큘럼은 최신 기술 경향과 산업 적용 사례를 바탕으로 AI 핵심 개념부터 산업 인공지능, 로보틱스, 기술사업화, AI 기반 경영관리, ROI 중심 AX 전략까지 담았다. 제조업 비중이 큰 지역 산업 구조를 반영해 스마트 제조와 생산성 혁신 사례를 집중적으로 다루고, 경영 현장에서 곧바로 활용할 수 있는 실행 방안을 제시한다.

부·울·경을 잇는 네트워크도 강점이다. UNIST는 통합 원우회를 토대로 지역 간 교류를 넓히고, 수료 뒤에도 산학협력과 후속 협업을 이어갈 계획이다. 해외 선진기관 탐방과 글로벌 산업 혁신 사례 벤치마킹 기회도 마련해 교육생이 시장 변화의 흐름을 읽고 기술 전환에 대응하는 판단력을 키우도록 했다.

강의는 UNIST 교수진이 직접 맡는다. 기술·경영·인문을 아우르는 융합형 구성으로 최고경영자가 AI 도입 검토를 넘어 조직 혁신과 사업 전략을 직접 이끌 수 있도록 설계했다.

이번 프로그램은 'AI 노바투스아카데미아 실무자과정'의 성과와 1기 경험을 반영해 현장 적합성과 완성도를 함께 높였다. 수료자에게는 UNIST 총장 명의 이수증이 수여된다.

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박종래 UNIST 총장은 "AI는 이제 선택이 아니라 기업의 필수 경쟁력"이라며 "1기에서 확인한 현장 변화를 바탕으로, 2기에서는 지역 산업과 기업 환경에 맞춘 전략 교육으로 최고경영자의 판단력을 높이고 지속 가능한 성장과 혁신을 이끌도록 돕겠다"고 말했다.

접수는 이메일로 받는다. 문의는 UNIST 노바투스대학원으로 하면 된다.

UNIST AI 최고경영자과정 2기 모집. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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