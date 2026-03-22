계절은 옷장에서 먼저 바뀐다.

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롯데백화점 부산본점은 지하 1층 시그니처 팝업존에서 70년 전통의 독일 프리미엄 브랜드 '마와'의 팝업스토어를 연다.

마와. 롯데百 부산본점 제공 AD 원본보기 아이콘

봄맞이 옷장 정리를 고민하는 고객들을 위해 최적의 솔루션을 제안하는 이번 행사는 70년 전통의 독보적인 논슬립 기술이 적용된 마와의 다양한 기능성 옷걸이 라인업을 한자리에서 선보이며, 구매 금액별 롯데모바일상품권 증정 혜택을 비롯해 인기 제품 추가 증정 등 브랜드만의 차별화된 혜택을 제공한다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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