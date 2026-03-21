초등생부터 대학생까지, 청소년 아이디어 시정 반영 기대

사진=대전시 제공

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대전시가 21일 오전 10시 대전청소년위캔센터에서 청소년이 정책 형성 과정에 직접 참여해 권익 증진을 도모하는 '대전광역시 청소년참여위원회' 위촉식을 개최했다.


이날 공개모집 및 심사를 통해 선발된 청소년 14명에게 위촉장을 수여했다.

청소년참여위원회는 '청소년기본법' 제5조의2 및 '대전광역시 청소년참여위원회 구성 및 운영 조례'에 따라 운영되며, 위원 임기는 1년이다.


위원회는 앞으로 ▲청소년 정책제안학교 운영 ▲청소년 정책제안대회 개최 ▲사업 이행 사항 모니터링 ▲간담회 및 캠페인 참여 ▲타지역 교류 등 다양한 활동을 수행할 예정이다.

특히 이번 위원회는 초·중·고 학생과 대학생 등 다양한 연령층으로 구성돼 폭넓은 의견 수렴과 실질적인 정책 제안이 이루어질 것으로 기대된다.

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최영숙 대전시 여성가족청소년과장은 "청소년참여위원 위촉을 축하하며, 대전시를 대표하는 청소년으로서의 책임감과 자긍심을 가지고 적극적으로 목소리를 내주길 바란다"며 "위원회에서 제안된 참신한 정책이 실제 시정에 반영될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.


충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
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