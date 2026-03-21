민주당 "선거질서 훼손" 안돼…조승환 광주 서구청장 후보 경고

더불어민주당 광주시당 선거관리위원회는 지난 20일 광주 서구청장 경선 과정에서 선거 질서를 훼손한 조승환 후보에게 서면 경고 조치를 내렸다고 밝혔다.

시당 선관위는 경남 현장최고위원회의에서 조 후보를 비롯한 관계자의 행위에 대해 "중대한 선거 질서 훼손 행위로 규정한다"고 밝혔다.

앞서 지난 18일 조 후보와 관계자는 경남에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에 찾아가 경쟁 후보를 '불륜 후보'라고 표현하며 당 차원의 조치를 촉구한 바 있다.

이와 관련해 시당 선관위는 "중앙당 검증센터와 재심위, 최고위 등에서 이미 검증이 완료된 사안임에도 경쟁 후보에 대해 '불륜 후보'라는 표현을 사용한 것은 명백한 선거 부정 행위다"라고 판단했다.

선관위는 조 후보에게 서면 경고를 내리고, 향후 유사 행위가 발생할 경우 당규에 따라 자격상실, 제명취소, 형사고발 등 가장 강력한 조치를 단행하겠다고 경고했다.

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한편 민주당 당규는 선거 부정 행위에 대해 ▲ 주의 및 시정명령 ▲ 경고 ▲ 자격상실 ▲ 제명취소 ▲ 형사고발 등의 제재를 규정하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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