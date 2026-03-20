산은, 대산 1호에 2조원 금융지원 확정…석화 재편 본격화

여천NCC도 사업재편 시동…산은, 채권단 소집해 지원 여부 논의

국내 석유화학 재편 1호인 HD현대케미칼과 롯데케미칼 대산공장 통합 프로젝트에 대한 2조원 규모의 금융지원방안이 20일 확정됐다.

한국산업은행은 이날 '대산 1호' 프로젝트에 대한 금융지원 방안을 의결했다고 밝혔다. 채권단은 해당 사업재편 계획이 정부가 제시한 석유화학 산업 구조 개편의 3대 방향에 부합한다고 판단했다.

앞서 정부는 금융·세제·인허가 등을 포함한 총 2조1000억원 규모의 맞춤형 지원 패키지를 마련한 바 있으며, 채권단이 동의하면서 HD현대케미칼과 롯데케미칼은 총 2조원 규모의 금융 지원을 받게 됐다.

채권단은 우선 1조원의 신규자금을 투입한다. 설비통합과 고부가·친환경 전환을 위한 투자 및 운영자금 명목이다. 이 가운데 사업재편 투자자금 4300억원은 산은이 전담하고, 나머지 운영자금은 협약은행들이 분담한다. 이와 별도로 산은은 통합 전에 유동성 대응을 위한 브릿지 자금 5000억원을 단독 지원할 예정이다.

또한 통합HD현대케미칼의 재무구조 개선을 위해 기존 대출 중 최대 1조원을 영구채로 전환한다.

아울러 3년간의 사업재편기간 동안 HD현대와 롯데케미칼의 협약채무 약 7조9000억원에 대해서는 상환을 유예하고 기존 금융조건을 유지하기로 했다.

다만 채권단은 중동 정세 악화로 원유 및 납사 수급에 차질이 발생할 가능성을 고려해, 정부와 협의해 대외 충격 대응 방안을 마련할 계획이다.

박상진 산은 회장은 "이번 금융지원 방안 결의로 국가 기반 산업이자 제조업 전반에 중대한 영향을 미치는 석유화학 사업 재편의 기반이 마련됐다"며 "여수, 울산 등의 후속 프로젝트도 신속히 추진될 수 있도록 채권금융기관과 정부의 지속적인 협조와 관심이 필요하다"고 밝혔다.

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한편 산은은 석유화학 재편 2호로 추진 중인 여천NCC에 대해서도 조만간 채권단 자율협의회를 열어 금융지원 여부를 논의할 예정이다. 여천NCC는 이날 한화솔루션, DL케미칼, 롯데케미칼과 공동으로 사업 재편 계획을 산업통상부에 제출하고 심사를 신청했다. 주채권은행인 산은에도 이날 금융 지원을 요청했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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