부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 20일 감천항 서편부두에서 항만근로자와 함께하는 환경개선 활동을 추진했다.

깨끗하고 안전한 감천항 조성을 위한 환경개선 캠페인을 실시한 부산항만공사. 부산항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 항만구역 내 환경 보호와 쾌적하고 안전한 작업 환경 조성을 위해 마련된 것으로, 행사에는 부산항만공사를 비롯한 부산항운노동조합, 부산항시설관리센터 등 감천항에서 근무하는 항만관계자들 20여명이 참여했다.

AD

당일 참여자들은 부두 내 쓰레기 수거 등 환경정화활동을 진행하는 한편, 쓰레기 무단 투기 근절의식을 촉구하고, 깨끗한 항만조성을 위한 항만 종사자 간 협력체계 강화방안을 논의했다.

깨끗하고 안전한 감천항 조성을 위한 환경개선 활동. 부산항만공사 제공 원본보기 아이콘

부산항만공사 송상근 사장은 "부산항 구성원들이 함께 참여하는 환경개선 활동을 통해 보다 깨끗하고 안전한 항만 환경을 만들어 나가겠다"라며 "앞으로도 지속적인 환경관리와 협력 활동을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>