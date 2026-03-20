9.81파크, 팬 행동 데이터로 10개 구단 경쟁 구현

팬이 직접 달리고 외친 결과가 자신이 응원하는 구단의 승률로 반영되는 새로운 KBO 응원 리그가 제주에서 열린다.

9.81파크 제주가 KBO와 협업해 ‘내 꿈은 KBO 981리그 응원단장’ 캠페인을 진행한다. 사진 대성파인텍 모노리스 사업부 AD 원본보기 아이콘

대성파인텍 모노리스 사업부가 운영하는 9.81파크 제주는 한국야구위원회(KBO)와 함께 '내 꿈은 KBO 981리그 응원단장' 캠페인을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 캠페인은 KBO 리그 정규 시즌 개막에 맞춰 마련한 팬 참여형 프로그램이다. 메인 슬로건은 "심장을 울리는 함성, 승리를 향한 질주!"로, 28일부터 12월 31일까지 약 9개월간 운영된다. 이용객이 KBO 리그 10개 구단의 응원단장이 돼 파크 내 다양한 액티비티 미션에 참여하고, 그 결과가 구단 승률과 종합 랭킹에 반영되는 구조다.

참가자는 9.81파크 전용 애플리케이션을 통해 리그에 참여할 수 있다. 'KBO 981리그' 전용 티켓을 구매하면 희망 구단에 자동 소속되며, 이후 발급되는 구단별 지류 티켓을 활용해 파크 곳곳의 미션에 도전하게 된다.

이 과정에서 이용객의 주행 기록, 미션 수행 결과, 함성 데시벨 등 다양한 행동 데이터는 센서와 AI 기술을 통해 실시간으로 수집·분석된다. 축적된 데이터는 소속 구단의 승률에 반영되고, 참여자 전체 성과를 합산해 구단별 종합 랭킹도 산출된다. 단순 체험을 넘어 현실 공간에서 팬 행동이 팀 경쟁으로 이어지는 구조를 구현한 것이다.

개인별 '응원단장 능력치'도 제공된다. 야구 선수의 종합 능력을 평가하는 '파이브 툴' 개념을 차용해 질주력, 돌진력, 열정력, 생존력, 회전력 등 다섯 가지 항목으로 구성했다. 각각 레이스981, 링고, 응원질러·세리모니, 아레나·프로아레나, 하늘그네 등 액티비티 수행 과정에서 수집된 데이터를 기반으로 AI가 분석·환산해 산출한다.

파크 내 액티비티와 연계한 'KBO 981리그' 미션은 모두 12종이다. '질주의 기준을 넘어라', '가속을 지배하라', '함성을 폭발시켜라', '전장을 지배하라', '전율을 일으켜라' 등 방문객이 몸을 움직이며 응원과 경쟁을 동시에 즐길 수 있도록 구성했다.

대표 미션인 '함성을 폭발시켜라'는 9.81파크의 게이미피케이션 요소인 '소리질러' 시스템에 KBO 응원 문화를 접목한 콘텐츠다. 그래비티 레이싱 '레이스981' D3 코스 출발 순간 일정 데시벨 이상으로 구단 응원 구호를 외치면, AI 음성 인식 시스템이 이를 판단해 가속 부스터를 발동한다.

9.81파크 제주 GR 차량을 운행하는 모습. 사진 대성파인텍 모노리스 사업부 원본보기 아이콘

레이스 종료 후에는 AI 기반 개인 하이라이트 영상도 제공된다. 주행 기록과 속도 변화, 부스터 발동 시점, 응원 성공 여부 등 플레이 데이터를 반영해 생성형 AI가 개인별 장면을 자동 구성하고 서로 다른 서사 구조의 영상으로 재편집하는 방식이다.

구단별 소속감과 몰입도를 높이기 위한 공간 연출도 마련했다. 덕아웃 통로를 연상시키는 입구 디스플레이존에서는 10개 구단의 마스코트와 슬로건을 선보이고, 파크 내 '981 클럽하우스'에서는 각 구단 로고와 실제 유니폼을 활용한 전시 공간을 운영한다.

9.81파크 제주는 이번 캠페인이 경기장 중심의 스포츠 응원 문화를 현실 공간 게임 플레이 기반의 참여형 콘텐츠로 확장한 시도라고 설명했다. 이용객의 물리적 행동을 데이터로 전환하고, 이를 게임화해 실제 리그 경쟁 구조로 연결했다는 점에서 차별화를 꾀했다는 것이다.

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김종석 대성파인텍 대표는 "9.81파크는 공간·스포츠·게임·AI 기술이 결합된 '스페이셜 게임 파크'로, 이용객들의 실제 행동을 데이터로 수집하고 이를 AI 기반으로 분석해 게임과 경쟁 구조에 반영하는 것이 핵심"이라며 "KBO와의 협업을 통해 한국 프로야구의 응원 문화와 경쟁의 재미를 파크 곳곳에 담은 만큼 방문객들이 응원단장이 된 듯한 기분으로 직접 뛰고 외치며 팀 경쟁에 참여하는 새로운 스포츠 경험을 즐기길 바란다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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