카카오 앱 통해 쉽고 빠르게 카드 등록 후 이용 가능



시민 눈높이 맞춘 ‘체감형 스마트 행정’ 지속 확대

양산사랑카드가 카카오페이 결제 기능을 탑재하며 '생활형 결제수단'으로 변신한다.

경남 양산시는 시민들의 결제 편의를 대폭 향상하기 위해 오는 3월 23일부터 모바일 간편결제 서비스인 '카카오페이 간편결제'를 전면 도입한다.

이번 서비스 시행으로 시민들은 카드를 일일이 챙길 필요 없이 평소 사용하는 스마트폰만으로 간편하게 결제를 확대 추진한다.

특히, 국민 대다수가 이용하는 카카오톡 플랫폼을 기반으로 한 '카카오페이'를 도입함으로써, 별도의 복잡한 절차 없이 누구나 쉽게 접근할 수 있어 시민들의 체감 편의성이 크게 높아질 것으로 기대된다.

카카오페이를 통한 모바일 결제를 이용하기 위해서는 사전에 스마트폰에 카드를 등록해야 한다. 카드 등록은 ▲카카오톡 앱 우측 하단의 '더보기' 탭 이동 ▲'카카오페이' 메뉴 선택 ▲'결제' 메뉴에서 '카드 등록(또는 추가)'을 선택해 소지한 카드를 촬영하거나 카드 번호를 직접 입력해 간편하게 완료할 수 있다. 별도의 카카오페이 전용 앱을 통해서도 동일하게 등록이 가능하다.

또 양산시는 이번 카카오페이 도입에 이어 오는 4월 13일부터는 '네이버페이' 간편결제 서비스도 순차적으로 오픈할 계획이다. 이를 통해 양산사랑카드 이용자들의 모바일 결제 플랫폼 선택의 폭이 한층 더 넓어질 전망이다.

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양산시 관계자는 "카카오페이에 이은 네이버페이 순차 도입으로 시민들이 실물 카드 없이도 언제 어디서나 편리하게 양산사랑카드를 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 실생활에서 혜택을 누릴 수 있는 다양한 스마트 행정 서비스를 발굴하고 확대해 나가겠다"고 말했다.

서비스 시행일인 23일에 맞춰 시민들이 새로운 결제 방식을 쉽게 이해하고 이용할 수 있도록 시 누리집과 SNS, 관내 게시판 등을 통해 간편결제 카드 등록과 이용 방법을 상세히 안내할 예정이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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