연소득·재직기간 조건없어

자영업자·프리랜서도 신청가능

최고금리 연 9.5% 이하 제한

KB국민은행은 20일 금융취약계층에 대한 포용금융 확대를 위해 제2금융권 대환 전용 상품인 'KB국민도약대출'을 출시한다고 밝혔다.

서울 여의도 KB국민은행 신관. 국민은행 AD 원본보기 아이콘

KB국민도약대출은 제2금융권 신용대출을 보다 낮은 금리의 제1금융권 대출로 전환해주는 상품이다. 2023년 출시한 '국민희망대출'을 개편해 새롭게 선보였다. 신청 대상은 제2금융권 신용대출을 6개월 이상 이용 중인 고객이다.

KB국민은행은 최대한 많은 금융소비자가 KB국민도약대출의 혜택을 누릴 수 있도록 대상 요건을 대폭 완화했다.

연소득 및 재직 기간에 제한을 두지 않아 직장인뿐만 아니라 개인사업자, 프리랜서 등 다양한 직군의 고객들도 대출을 신청할 수 있다.

특히 실질적인 이자부담 경감 효과를 위해 대출 최고금리는 연 9.5% 이하로 제한한다. 대출 실행 이후에도 동일하게 적용된다. 상환 기간 중 기준금리(금융채 12개월물)가 올라도 연 9.5% 이하의 금리로 대출받을 수 있다.

청년이나 중·저신용자 등 금융이력부족자(Thin Filer·씬파일러) 고객 특성을 고려해 대안정보를 활용한 저신용자 특화 신용평가 모델을 도입했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 상품이 금융취약계층의 부담을 더는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 포용금융 프로그램을 통해 금융 지원의 사각지대를 줄이고 취약 차주에 대한 지원을 확대해 은행의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

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한편 KB국민은행은 지난 1월 금융감독원 주관 '제7회 상생·협력 금융 신상품' 우수 사례로 선정된 '신용대출 채무조정 상품 4종 신규금리 인하'에 이어 지난 6일 'KB 새희망홀씨Ⅱ'의 신규 대출 금리를 1%포인트 인하하는 등 금융취약계층 부담 완화에 앞장서고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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