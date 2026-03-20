아내 중상…범행 저지르고 직접 신고

경찰이 부부싸움 중 아내에게 흉기를 휘두른 40대 남성에 대해 구속영장을 신청했다.

서울 마포경찰서. 오지은 기자 AD 원본보기 아이콘

서울 마포경찰서는 살인미수 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 20일 밝혔다.



경찰에 따르면 A씨는 지난 18일 낮 12시께 서울 마포구 소재 자택에서 아내의 목과 흉부 등을 흉기로 수차례 찔러 살해하려 한 혐의를 받는다.

A씨는 범행 직후 직접 신고했으며, 경찰 조사에서 부부싸움을 하다 우발적으로 범행을 저질렀다는 취지로 진술한 것으로 파악됐다. 중상을 입은 피해자는 병원으로 옮겨져 응급수술을 받았으며 현재 의식을 회복한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "범행 경위와 증거관계 등을 토대로 사안이 중대하다고 판단해 구속영장을 신청했다"고 말했다.

AD

A씨의 구속 여부는 이날 오전 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 거쳐 이르면 이날 밤 결정될 예정이다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>