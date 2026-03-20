신동아건설, '치우고 비우고 확인하고' 현장 3C 캠페인 실시
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신동아건설은 안전보건 경영 방침에 따라 시공 중인 전 현장에 '3C(Clean, Clear, Check) 운동 캠페인'을 실시한다고 20일 밝혔다.


이번 캠페인은 현장 내 자율 안전 문화를 정착하고 무재해·무사고를 이루고자 정리 정돈(Clean), 통로 확보(Clear), 점검 확인(Check)을 생활화하자는 내용을 담고 있다. 이동 통로 및 작업 발판 등 취약 구간을 선제적으로 개선하기 위해 마련됐다.

신동아건설은 이번 캠페인을 통해 협력업체 근로자가 모두 참여하는 합동 안전보건 점검을 수시로 진행하고, 우수 근로자 및 현장에 대해선 별도 포상도 실시하기로 했다.

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윤태경 신동아건설 안전 담당 상무는 "최근 어수선한 현장 위주로 전도 재해가 빈번하게 발생하고 있다"며 "회사가 자율적으로 안전 캠페인을 실시해 중대 재해를 예방하고자 한다"고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
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