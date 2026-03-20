응급실 ‘뺑뺑이’ 해소 위해 이송체계 개선·현장 지원 확대 추진

생사의 경계에서 시간을 다투는 응급현장. 부산 센트럴병원과 소방이 손을 맞잡고 신속 대응 체계를 고도화하며 '골든타임' 확보에 나섰다.

병원은 지난 18일 전국공무원노동조합 부산소방지부와 '응급환자의 신속한 처치와 효율적인 이송 체계 구축'을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 최근 사회적 문제로 떠오른 응급환자 수용 지연·거부 현상, 이른바 '응급실 뺑뺑이'를 사전에 방지하고, 보다 신속하고 정확한 의료 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

부산센트럴병원이 전국공무원노동조합 부산소방지부와 응급실 뺑뺑이 방지를 위한 협약을 맺고 기념촬영하고 있다. 부산센트럴병원 제공 AD 원본보기 아이콘

두 기관은 협약을 통해 ▲응급환자 이송 체계 최적화 ▲병원과 소방대원 간 정기 간담회 ▲현장 대원 의료 지원 등 실질적인 협력 과제를 추진하기로 했다. 이를 통해 응급환자의 골든타임 확보와 현장 대응력 강화에 집중할 계획이다.

이날 협약식에는 백동훈 병원장을 비롯한 병원 관계자들과 이승엽 부산소방지부 북부지회장 등 소방 관계자들이 참석해 긴밀한 협력 체계 구축을 약속했다.

백동훈 병원장은 "최일선에서 헌신하는 소방대원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "병원 역시 응급의료 시스템을 지속적으로 점검해 환자가 도착 즉시 최선의 치료를 받을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이승엽 지회장도 "이번 협약은 시민 생명을 지키는 골든타임 확보에 중요한 전환점이 될 것"이라며 "현장 대원들이 보다 효율적으로 환자를 이송할 수 있도록 병원과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

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두 기관은 향후 지역 내 병원들과의 간담회를 확대 개최해 실제 이송 현장에서 발생하는 문제를 지속적으로 개선하고, 실효성 있는 협력 모델을 구축해 나갈 방침이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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