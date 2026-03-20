롯데카드, 티빙 정기구독 상품 ‘디지로카X티빙’ 출시

롯데카드가 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 티빙과 제휴해 티빙을 합리적인 가격에 구독할 수 있는 '디지로카X티빙'을 출시했다고 20일 밝혔다.

'디지로카X티빙'은 롯데카드로 매월 정기 결제하면 티빙 OTT 상품을 최대 20% 할인된 가격에 이용할 수 있는 정기구독 상품이다. 상품별 월 요금은 △광고형 스탠다드 4400원 △스탠다드 1만1000원 △프리미엄 1만4000원이고 디지로카앱에서 신청할 수 있다.

롯데카드와 티빙은 출시를 기념해 디지로카X티빙 광고형 스탠다드 상품을 첫 달 100원에 제공하는 프로모션을 오는 9월까지 진행한다.

금융사에서 티빙 정기구독 상품을 출시한 것은 디지로카X티빙이 최초다. 또 카드사에서 OTT 구독 할인은 특정 카드 혜택으로 제공되는 경우가 많았다면 디지로카X티빙은 디지로카앱에서 롯데카드 회원 누구나 신청할 수 있다. 롯데카드는 디지로카앱에서 차별화된 라이프스타일 혜택을 제공한다는 '디지로카(Digi-LOCA)' 전략의 일환으로 이 상품을 출시했다.

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롯데카드 관계자는 "최근 OTT 시청이 일상화되며 구독료도 고정 지출로 인식되고 있다"며 "디지로카앱에서 티빙을 편리하게 신청하고 매달 할인 받아 구독할 수 있는 상품"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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