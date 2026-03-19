소비자물가 상승률 전망, 2.6％로 대폭 상향

"단기 인플레이션에 실질적 영향 미칠 것"

유럽중앙은행(ECB)이 예금금리를 비롯한 3대 정책금리를 모두 동결했다.

19일(현지시간) ECB는 독일 프랑크푸르트에서 통화정책회의를 열고 예금금리(연 2.00％)와 기준금리(2.15％), 한계대출금리(2.40％)를 모두 변동 없이 유지하기로 했다고 밝혔다.

ECB는 이날 새로 내놓은 경제전망에서 올해 유로존(유로화 사용 21개국) 소비자물가 상승률 전망치를 기존 1.9％에서 2.6％로 대폭 상향 조정했다. 경제성장률 전망치는 1.0％에서 0.9％로 낮췄다.

ECB는 "중동전쟁으로 전망이 상당히 더 불확실해졌고 인플레이션에 상방, 경제성장에는 하방 위험이 생겼다"며 전쟁 영향을 경제전망에 반영했다고 밝혔다.

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또 "전쟁이 에너지 가격을 올려 단기 인플레이션에 실질적 영향을 미칠 것"이라며 "중기적 영향은 분쟁 강도와 기간, 에너지 가격이 소비자물가와 경제에 미치는 영향에 달려 있다"고 덧붙였다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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