'한강물' 서비스에 누리꾼들 비판 이어져

최근 모바일 금융 플랫폼 '토스'가 한강 수온을 확인할 수 있는 기능을 업데이트했다가 논란에 휩싸였다. 주식 투자자들 사이에서 '한강물 수온 확인'은 투자 실패 뒤 극단적 선택을 암시하는 자조적 표현으로 쓰여온 만큼, 부적절하다는 비판이 제기되고 있다.

19일 사회관계망서비스(SNS) X(엑스·옛 트위터)에는 토스의 '한강물' 서비스와 관련한 비판 글이 잇따라 올라오고 있다. 누리꾼들은 "요즘 금융 앱은 한강물 온도도 알려주냐", "왜 금융 앱에서 한강 수온을 제공하느냐", "이런 기능이 필요한 이유를 모르겠다" 등의 반응을 보였다.

앞서 토스는 최근 업데이트를 통해 앱에 '한강물' 서비스를 추가했다. 일정 시간마다 한강 수온을 갱신해 보여주는 방식이다. 그러나 투자자들 사이에서 '한강' 관련 표현이 부정적인 의미로 사용돼 온 만큼, 해당 서비스의 취지와 적절성을 두고 비판이 제기됐다. 일각에선 죽음을 희화화한 것이라는 지적도 나왔다.

다만 한강물 서비스는 토스 소속이 아닌 외부 개발자가 만든 기능을 토스 앱에 연동해 제공하는 '앱인토스'를 통해 출시된 것으로 전해졌다. 해당 서비스는 수상 레저 활동에 필요한 정보를 제공하기 위한 목적이었으나, 논란이 확산하자 토스는 해당 서비스 운영을 즉각 중단했다.

해당 서비스 개발자는 자신의 X를 통해 "'한강물' 서비스는 개인적인 취미인 낚시와 레저 목적에서 제작된 것이었으며, 특정 대상이나 브랜드에 영향을 주려는 의도는 전혀 없었다"고 밝혔다.

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이어 "일부 사용자에게 혼란과 불편을 드릴 수 있단 점을 인지한 후 현재 서비스 중단을 요청한 상태"라며 "이와 같은 상황이 발생한 점에 대해 유감스럽게 생각하며 앞으로는 유사한 오해가 발생하지 않도록 더욱 신중하게 검토하겠다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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