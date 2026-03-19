삼성전자·네이버·업스테이지 회동해 AI 협력 논의

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 회동을 마친 뒤 이동하며 대화 하고 있다. 2026.3.19 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)가 삼성전자·네이버에 이어 스타트업 업스테이지 대표와 잇달아 회동하면서 비 엔비디아 전선 구축에 나섰다. 그래픽처리장치(GPU) 시장에서 엔비디아와 경쟁하고 있는 AMD는 엔비디아 독주를 깨기 위해 한국을 전략시장으로 삼고, AI 생태계 구성을 위한 다각적인 협력 밑그림을 강화하고 있다.

김성훈 업스테이지 대표는 19일 오전 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 서울 포시즌스호텔에서 회동하고, 향후 GPU 공급을 위해 양사 협력을 강화키로 했다. 수 CEO와 김 대표는 이날 오전 7시30분께 30분가량 단독 회동을 갖고 향후 협력 방안을 논의했다.

수 CEO는 회동 후 국내 스타트업 가운데 업스테이지와 협력하는 이유를 묻는 아시아경제 질의에 "업스테이지는 훌륭한(Great) 회사"라고 답했다. 이어 "업스테이지는 기업, 정부, 규제 산업을 아우르는 고도화된 언어 모델과 AI 엔진을 제공하며 한국 AI 혁신의 최전선에 서 있다"고 평가한 뒤 "이번 협력은 AMD 인스팅트 GPU와 오픈 소프트웨어 ROCm, 업스테이지의 전문성을 결합해 한국의 소버린 AI 역량을 높이는 기회가 될 것"이라고 강조했다.

김 대표는 "AMD와 GPU 공급에 관한 협력을 논의했다"면서 "신형 GPU를 먼저 공급받기로 했다"고 밝혔다. 업스테이지는 향후 1년간 다단계 로드맵에 따라 AMD 인스팅트 MI355 GPU를 도입하고, 자체 거대언어모델(LLM) '솔라'와 문서처리 AI 솔루션 개발에 활용하기로 했다. 또 정부가 추진하는 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트 주관사로서 국가대표 AI 모델 개발에도 AMD GPU를 적극 활용할 계획이다.

김 대표는 "자체 개발 LLM 솔라 성능을 업데이트하기 위해서는 고성능 GPU가 앞으로도 많이 필요하다"면서 "글로벌 AI 인프라 분야의 핵심 기업인 AMD와의 협력은 솔라 모델 고도화뿐 아니라 국가대표 AI 모델 개발에서도 핵심 마중물이 될 것"이라고 기대했다.

업스테이지는 정부의 독파모 개발에 참여하는 4개 팀 가운데 하나로 오는 8월 중 2차 단계평가를 앞두고 있으며, 최근 독파모 개발에 전사적인 공을 들이고 있다. 성능 향상을 위해서는 GPU 확보가 필수 과제로 떠오르면서 엔비디아 외 AMD의 GPU를 공급받아 공급처 다변화를 꾀하는 것으로 풀이된다.

김성훈 업스테이지 대표 "다음 인수 후 네이버 넘어설 것"

김성훈 업스테이지 대표가 19일 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)를 만나기 위해 서울 시내 한 호텔에 들어가고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

특히 업스테이지는 포털 '다음' 인수를 앞두고 AI 서비스 준비에도 한창으로 GPU 확보가 지속적으로 필요한 상황이다. 김 대표는 "다음 인수 후에는 하루에 1트릴리언 토큰을 써야 하는데 GPU로 환산하면 약 만장 정도가 된다. GPU의 빠른 공급이 필요하다"고 강조했다.

김 대표는 다음 인수 후 청사진도 처음 제시했다. 그는 "다음 인수 작업이 마무리되면 포털사이트 서비스를 본격화할 것"이라며 "과거 네이버-다음의 양강 구도에서 나아가 네이버를 넘어서는 포털사이트로 복귀하겠다"고 밝혔다. 다음 운영사인 에이엑스지(AXZ) 모회사 카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 50,300 전일대비 1,200 등락률 -2.33% 거래량 608,654 전일가 51,500 2026.03.19 10:52 기준 관련기사 [속보]업스테이지 김성훈 대표 "다음 인수하면 포털 네이버 넘어설 것" 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 네이버도 소상공인 대출 갈아타기 서비스…정부 '포용금융' 호응 전 종목 시세 보기 와 업스테이지는 지난 1월 각각 이사회를 열고 주식교환 거래 등을 위한 양해각서(MOU)를 체결했으며, 업스테이지는 다음 인수를 위한 후속 절차를 밟고 있다.

이날 오전 업스테이지 회동 후 수 CEO는 서울 서초구 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 203,000 전일대비 5,500 등락률 -2.64% 거래량 8,795,049 전일가 208,500 2026.03.19 10:52 기준 관련기사 3월 4주차 1573개사 주총 개최…26일에 ‘최다’ 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 서초사옥에서 노태문 디바이스경험(DX)) 부문 사장을 만났다. 그는 입장하는 길에 취재진에게 "논의할 주제가 많다"며 "우리는 오늘 좋은 미팅을 할 예정이다. 지켜봐 달라"고 말했다.

하정우 청와대 AI미래기획수석 만나 소버린 AI 협력 논의

수 CEO는 노 사장 회동 후 하정우 청와대 AI미래기획수석과 만나 이재명 정부의 AI 3강 전략을 듣고, 소버린 AI 구축 협력방안을 논의할 것으로 알려졌다. 이 자리에는 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장도 배석한다.

리사 수 AMD CEO가 18일 경기 성남시 네이버 제2사옥 1784를 방문해 최수연 네이버 대표이사와 사옥 내부를 둘러보고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

앞서 수 CEO는 전날 방한 첫 일정으로 경기 성남 네이버( NAVER NAVER close 증권정보 035420 KOSPI 현재가 221,500 전일대비 5,000 등락률 -2.21% 거래량 163,743 전일가 226,500 2026.03.19 10:52 기준 관련기사 [속보]업스테이지 김성훈 대표 "다음 인수하면 포털 네이버 넘어설 것" 네이버 방문한 리사 수, AI 인프라 협력…AMD GPU서 하이퍼클로바X 돌린다(종합) 네이버 찾은 리사 수 "AI 칩 공급 논의할 것…파트너십 강화" 전 종목 시세 보기 ) 본사와 삼성전자 평택캠퍼스를 차례로 방문했다. 최수연 네이버 대표와 수 CEO는 'AI 생태계 확장과 차세대 인프라 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 네이버의 LLM '하이퍼클로바X'에 최적화된 GPU 연산 환경을 구축을 위한 기술 협력을 강화하고, AI 모델을 안정적으로 운영할 수 있는 인프라 기술을 함께 고도화하기로 했다.

수 CEO는 삼성전자 평택캠퍼스에서 차세대 인공지능(AI) 메모리와 컴퓨팅 기술 협력을 위한 MOU를 체결하고 삼성전자를 AMD AI 가속기용 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 우선 공급자로 선정했다. 이에 따라 삼성전자는 AMD의 차세대 AI 가속기 '인스팅트 MI455X'에 HBM4를 공급할 예정이다.

이재용 삼성전자 회장(오른쪽)이 18일 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 서울 용산구 이태원동에 위치한 삼성그룹 영빈관 승지원에서 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이후 수 CEO는 서울 용산구 한남동 승지원에서 이재용 회장과 만찬을 갖고 HBM을 비롯한 기술 협력 방안을 논의했다. 이 자리에는 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장) 한진만 파운드리사업부장(사장) 송재혁 최고기술책임자(CTO·사장) 등 반도체 사업부 핵심 경영진도 함께했다.

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AI업계는 리사 수가 GPU 1위 기업 엔비디아가 미국 캘리포니아주 새너제이에서 연례 개발자회의 'GTC 2026'를 진행하는 가운데 첫 방한해 삼성전자·네이버·업스테이지 CEO를 만나 광폭 행보를 보인 것은 의미가 남다르다고 평가했다. 재계 관계자는 "AMD CEO가 삼성전자, 국내 AI 업체와 전방위 협력을 강화하고 있다"면서 "AI 시장에서 비 엔비디아 전선을 구축해 엔비디아를 추격하고, 새 생태계 조성을 통해 입지를 확대하기 위한 전략적인 행보"라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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