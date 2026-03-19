하나자산운용, 2026년 투자전략 오프라인 세미나 개최

하나자산운용은 오는 31일 일반 투자자 대상 오프라인 세미나 '2026년 투자 생존 전략 A.S.K 하라!'를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 세미나에서는 최근 변동성 장세 속에서 2026년 투자 생존 전략이라는 주제로 'A.S.K: Aerospace(우주항공테크), Silver(은현물 액티브), KOSPI Active(코스피 액티브)'라는 3가지 전략을 제시하며 이에 대한 시장 분석과 상장지수펀드(ETF) 투자 전략에 대한 인사이트 등을 공유할 예정이다.

유진투자증권 정의훈 연구원이 '스페이스X 상장으로 보는 우주항공테크 산업'이라는 주제로 미국을 중심으로 우주항공테크 산업 전망 및 투자 전략에 대해 설명하며 이어 스태커스 조규원 대표가 '큰 손들이 사는 이유, AI 시대의 필수 자원 은(Silver)'이라는 주제로 은 시장 전망 및 투자 전략에 대해 세미나를 진행한다. 마지막으로 AFW파트너스 이선엽 대표가 '코스피 5000, 끝이 아닌 시작'이라는 주제로 국내 주식 투자전략 및 매크로 전망에 대해 설명할 예정이다.

또한 ETF 투자전략으로 하나자산운용 ETF퀀트솔루션 김승현 본부장이 '한큐에 알려주는 A.S.K 전략 ETF 투자 솔루션'이라는 주제로 A.S.K 전략을 활용한 1Q ETF 포트폴리오 투자법을 소개할 예정이다.

이번 세미나는 31일 오후 6시 FKI타워(구 전경련회관) 그랜드볼룸에서 하나증권 리서치센터 김두언 연구원(빈센트)과 여도은 아나운서가 사회를 맡아서 투자자들과 직접 소통하며 진행한다.

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김태우 하나자산운용 대표는 "인공지능(AI)이라는 거대한 트렌드와 함께 자산배분 및 장기투자 관점을 고려하면 2026년 ETF 시장의 핵심 키워드는 미국우주항공테크, 은현물, 코스피"라며 "우주항공테크 산업은 스페이스X의 상장으로, 은은 AI 시대의 핵심 금속으로, 코스피는 반도체 슈퍼사이클 진입 및 3차 상법개정 통과 등으로 더욱 부각받는 한 해가 될 것"이라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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