속초시, 시민 위한 감성 토크콘서트…김창옥 초청 강연 개최

4월 2일 속초문화예술회관서 개최

23일부터 30일까지 사전 예약 접수

사전 예약 시민 누구나 무료 관람

(재)속초문화관광재단(이사장 이병선)은 오는 4월 2일 오후 3시 45분 속초문화예술회관 대공연장에서 기획공연 속초시민을 위한 감성 토크콘서트 김창옥 초청 강연을 개최한다.

이번 강연에는 소통과 공감의 전문가 김창옥 강사가 초청된다. 김창옥 강사는 김창옥 아카데미 대표이자 CBS 세상을 바꾸는 시간 15분 대표 강사로 활동하고 있으며, 방송 출연과 저서를 통해 공감과 위로의 메시지를 전해왔다. 이번 강연에서도 속초시민들이 마음의 위안을 얻고 서로 공감할 수 있는 시간을 선사할 예정이다.

강연 주제는 '사람의 마음에서 도시의 희망을 보다'다. 개인의 마음과 도시의 미래를 연결하는 메시지를 중심으로 관계와 소통, 자존감, 감정언어 등을 통해 현대인이 겪는 다양한 현실적 스트레스를 공감하고, 사람의 마음을 이해하고 회복하는 일이 결국 도시의 건강한 미래로 이어진다는 내용을 전달할 예정이다.

이번 토크콘서트는 약 1시간 동안 진행된다. 행사 안내와 인사말씀 이후 김창옥 강사의 초청 강연이 이어질 예정이며, 속초시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 다만 사전 예약제로 운영돼 예약자만 관람할 수 있다.

관람 예약은 3월 23일 오전 10시부터 3월 30일 오후 6시까지 온라인 예약시스템과 전화를 통해 할 수 있으며, 1인 2매까지 신청 가능하다. 예약자는 행사 당일 시작 1시간 전부터 현장에서 예약 확인 후 선착순으로 좌석표를 받을 수 있다.

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재단 관계자는 "이번 토크콘서트는 시민들이 서로의 마음을 이해하고 공감하는 시간을 통해 일상 속 작은 위로와 희망을 얻을 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 시민 누구나 참여하고 즐길 수 있는 다양한 문화예술 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 전했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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