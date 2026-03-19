파주시, ‘알뜰전기요금제’ 도입 추진

분산에너지 실행 전략 수립 착수

알뜰전기요금제 기반 지산지소 전력체계 구축

'수도권형 지산지소 전력체계'를 제시하며 분산에너지 정책 논의를 이어온 파주시가 이번에는 실행 전략 마련에 착수했다.

파주시가 지난 18일 최병갑 파주시 부시장을 비롯해 관련 파주시 주요 부서장들이 참석한 가운데 '파주시 기본에너지 실행전략 수립 연구용역' 착수보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시는 지난 18일 최병갑 파주시 부시장을 비롯해 관련 파주시 주요 부서장들이 참석한 가운데 '파주시 기본에너지 실행전략 수립 연구용역' 착수보고회를 개최했다.

이번 연구용역은 「분산에너지 활성화 특별법」 시행에 따라 도입이 예정된 지역별 차등요금제에 선제적으로 대응하고, 분산에너지 특화지역 지정을 통해 파주시 여건에 맞는 지역 전력체계를 설계해 시민에게 합리적인 전기요금을 제공하기 위한 '알뜰전기요금제' 기반 정책 전략을 마련하기 위해 추진됐다.

수도권은 전력 소비가 집중된 지역임에도 전력 생산 기반은 상대적으로 부족해 장거리 송전에 의존하는 구조적 한계를 안고 있다. 이에 파주시는 지역에서 생산한 전력을 지역에서 활용하는 수도권형 지산지소 전력체계 구축을 목표로 분산에너지 정책을 추진하고 있다.

연구에서는 파주시의 분산에너지 현황과 전력 수요 구조를 분석해 시민을 대상으로 한 알뜰전기요금제 제공을 위해 분산에너지 특화지역 도입 전략을 검토하고, 경제자유구역·평화경제특구·성장거점 개발 등 도시 성장에 따른 에너지 수요 변화에 대응하는 지역개발 연계형 에너지 전략도 마련할 예정이다.

또한 경기북부 에너지 고속도로 구상과 연계한 영농형 태양광 도입 가능성을 검토하고, 파주도시공사를 중심으로 재생에너지 전력 중개사업과 태양광 시공·운영관리, 농촌 햇빛소득마을 사업 등 지역 기반 에너지 사업 확대 방안도 함께 제시할 계획이다.

파주시는 그동안 공공부지를 활용한 공공 재생에너지 직접 전력구매계약(PPA) 사업을 추진하며 지역 기반 전력사업 모델을 확산해 왔으며, 최근에는 분산에너지 활성화와 태양광 이격 거리 제도 개선 방향을 논의하는 전문가 토론회를 개최하는 등 정책 기반 마련에도 적극적으로 나서 왔다.

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파주시 관계자는 "분산에너지 특화지역 지정은 시민에게 합리적인 전기요금을 제공하고 지역에서 생산한 전력을 지역에서 활용하는 전력 체계를 만들기 위한 중요한 정책"이라며 "이번 연구용역을 통해 '알뜰전기요금제' 도입 기반을 마련하고 기업의 알이100(RE100) 이행을 지원하는 지역 전력 모델을 구체화하겠다"고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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