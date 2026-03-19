파주페이 결제 시

최대 20% 환급

통큰 세일 20일 시작

경기 파주시는 지역 상권 활성화와 시민 소비 부담 완화를 위해 경기도와 경기도시장상권진흥원이 주관하는 '2026년 상반기 경기살리기 통큰 세일' 행사에 참여한다.

'2026년 상반기 경기살리기 통큰 세일' 행사 포스터. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 오는 20일부터 29일까지 열리며, 파주시 내 전통시장 7개소와 골목형상점가 5개소, 골목상권 7개소, 연계상권 1개소 등 총 20개 상권이 참여한다.

통큰 세일 참여 점포에서 파주시 지역화폐인 '파주페이'로 결제할 경우, 결제 금액의 최대 20%가 환급된다. 환급 한도는 1인당 1일 최대 3만원이며, 행사 기간 동안 최대 12만원까지 받을 수 있다.

▲2만원 이상~3만원 미만 구매 시 2000원 환급 ▲3만원 이상~5만원 미만 구매 시 5000원 환급 ▲5만원 이상~10만원 미만 구매 시 1만원 환급 ▲10만원 이상~15만원 미만 구매 시 2만원 환급 ▲15만원 이상 구매 시 3만원 환급받을 수 있다.

또한 공공배달앱 '배달특급'을 이용할 경우, 2만원 이상 주문 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰이 행사 기간 동안 무제한 지급돼 비대면 소비에서도 할인 혜택을 받을 수 있다.

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이이구 민생경제과장은 "경기살리기 통큰 세일에 많은 시민이 참여해 주셔서 지역 상권에 활력을 불어넣고 시민과 소상공인이 함께 혜택을 누리길 바란다"며 "하반기 통큰 세일에는 보다 많은 점포가 참여할 수 있도록 상권 활성화 정책 추진에도 더욱 힘쓸 계획"이라고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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