최대 61% 할인 판매

깨끗한나라가 창립 60주년을 맞아 공식 자사몰에서 '국민 감사 빅-쎄일'을 진행한다고 19일 밝혔다.

깨끗한나라가 창립 60주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 할인 행사를 자사몰 ‘깨끗한나라몰’에서 진행하고 있다. 깨끗한나라 AD 원본보기 아이콘

행사 기간은 오는 31일까지다. 깨끗한나라는 화장지·생리대·물티슈·키친타올 등 일상에서 자주 사용하는 생활필수품을 고객들에게 최대 61% 할인된 가격에 판매한다.

행사 브랜드는 ▲화장지 '깨끗한나라' ▲생리대 '순수한면', '디어스킨' ▲아기 기저귀 '보솜이' ▲반려동물용품 '포포몽' 등으로 깨끗한나라몰 이용 고객은 누구나 참여할 수 있다.

구매 고객을 위한 특별 이벤트도 마련됐다. 행사 제품을 3만원 이상 구매한 고객 중 추첨을 통해 총 12명에게 '시세이도 리바이탈 에센스 스킨 글로우 파운데이션'을 증정한다.

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깨끗한나라 관계자는 "창립 60주년을 맞아 고객들의 성원에 보답하고자 이번 감사 행사를 마련했다"며 "앞으로도 고객의 일상에 실질적인 가치를 제공하는 다양한 제품과 혜택을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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